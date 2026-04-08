Штучний інтелект стрімко увійшов у повсякденне життя українців. Його дедалі частіше використовують у роботі, навчанні та для пошуку інформації.

Водночас, попри високий рівень популярності, користувачі залишаються обережними як у питанні довіри, так і в готовності платити за такі сервіси. Про це свідчать результати дослідження компанії Gradus, проведеного у березні 2026 року.

Скільки українців користуються штучним інтелектом, читайте в нашому матеріалі.

Скільки українців користуються ШІ у 2026 році

Сьогодні питання не лише в тому, скільки українців використовують ШІ, а й у тому, як саме вони це роблять. Згідно з опитуванням, 85% українців користуються інструментами штучного інтелекту регулярно або час від часу.

Найчастіше його застосовують для вирішення повсякденних завдань, а саме для роботи та навчання.

При цьому чітко простежується вікова різниця. Наймолодша аудиторія показує найвищу залученість — близько 60%, тоді як серед старших груп цей показник становить лише приблизно 18%.

Саме молодь є драйвером поширення нових технологій, поступово залучаючи до них інші покоління.

Чи готові українці платити за ШІ

Попри активне використання, більшість українців не готові оплачувати доступ до ШІ. Так, 79% послуговуються безкоштовними версіями сервісів, лише 6% мають платні підписки, а ще 8% уже відмовилися від платного доступу після попереднього досвіду.

Найбільш популярними інструментами залишаються ChatGPT та Gemini, які значно випереджають інші сервіси за рівнем використання.

Як українці сприймають ШІ у сервісах

Досвід взаємодії з чат-ботами та цифровими помічниками вже мають 72% опитаних. Приблизно половина оцінює його позитивно, тоді як третина віддає перевагу спілкуванню з живими операторами.

Загалом останній досвід використання ШІ у взаємодії з бізнесом позитивно оцінюють більшість користувачів, особливо у віковій групі 25–34 роки.

Як пояснює засновниця та CEO Gradus Євгенія Близнюк, користувачі показують вибіркову довіру до технологій. ШІ охоче використовують для простих і рутинних задач, а саме для отримання швидких відповідей, перевірки статусу послуг або допомоги з вибором товарів.

Натомість у складних і чутливих питаннях, зокрема фінансових операціях чи роботі з персональними даними, більшість українців усе ще більше довіряє людині.

Як проводили дослідження

Опитування проводилося 23–24 березня 2026 року методом самозаповнення анкети в мобільному застосунку Gradus.

У ньому взяли участь 1000 респондентів. Це чоловіки та жінки віком від 18 до 60 років, які проживають у містах із населенням понад 50 тис. осіб (за винятком тимчасово окупованих територій і зон активних бойових дій).

Попри стрімке поширення штучного інтелекту в Україні, його використання залишається прагматичним. Користувачі активно застосовують ШІ там, де це зручно і швидко, але не поспішають платити за сервіси або довіряти їм у фінансових питаннях.

Тож подальший розвиток технології залежатиме не лише від її функціональності, а й від рівня довіри та реальної цінності для людей.

