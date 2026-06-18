Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський затвердив план комплексної трансформації сержантського корпусу, який передбачає розширення його ролі в системі військового управління та реалізацію реформи до кінця 2027 року.

Про це йдеться у офіційній заяві Сирського.

Що включає план розвитку сержантського корпусу

Олександр Сирський наголосив, що перший етап комплексної трансформації системи військової служби у Збройних Силах продовжується, і саме розвиток сержантського корпусу є одним із ключових напрямків цієї роботи.

Зараз дивляться

– Затвердив План заходів з відновлення, забезпечення функціонування та подальшого розвитку сержантського корпусу Збройних Сил України. Реалізація запланованих заходів триватиме до кінця 2027 року, – анонсував головнокомандувач.

За його словами, подальший розвиток сержантського корпусу здійснюватиметься на основі сучасних принципів військового управління, зокрема – філософії Mission Command, яка передбачає:

децентралізацію процесу ухвалення рішень;

розвиток дисциплінованої ініціативи;

делегування повноважень відповідно до рівня відповідальності.

– Йдеться не лише про розширення інституту інструкторів у навчальних центрах та запровадження посад дріл-сержантів у батальйонах базової загальновійськової підготовки. План передбачає також збільшення кількості сержантських посад у штабах та органах військового управління всіх рівнів, – пояснив Сирський.

На його думку, це дозволить ефективніше використовувати бойовий досвід сержантів і ширше залучати їх до процесу підготовки та ухвалення рішень.

Він додав, що головна увага у розвитку сержантського корпусу Збройних сил України приділяється бойовим підрозділам, адже досвід війни довів, що сучасне поле бою вимагає від молодших командирів більшої самостійності, відповідальності та лідерства.

Очікується, що вони отримають необхідні повноваження для ефективного управління підлеглими, а головний сержант взводу – можливість за потреби замінити командира без втрати керованості та боєздатності підрозділу.

– Окремим напрямом роботи є розширення прав і повноважень сержантського складу, а також удосконалення розподілу функцій між сержантами та офіцерами. Не менш важливим залишається чітке визначення зон відповідальності між командирами та головними сержантами, – перерахував головнокомандувач.

Найважливішим завданням він назвав розвиток системи професійної підготовки, аби максимально наблизити навчання до реалій сучасної війни. Олександр Сирський наголосив, що необзідно якомога ширше впроваджувати практичну складову, сучасні технології та бойовий досвід, здобутий під час відсічі російській агресії.

Ще одним аспектом удосконалення ЗСУ пропонують зробити зміну в проходженні військової служби на сержантських посадах та створенні дієвих механізмів управління кар’єрою.

Також планується підвищення соціальних стандартів військової служби на сержантських посадах.

– Водночас ми повинні чесно визнавати наявні проблеми. Сьогодні щодо окремих категорій сержантського складу існують дисбаланси у системі грошового забезпечення та мотивації, які потребують усунення, – визнав Сирський.

Він зауважив, що більшість головних сержантів корпусів, видів та родів військ пройшли шлях від солдата до найвищих сержантських посад. Вони мають бойовий досвід, поранення та високий рівень професійної компетентності. Їхня служба, внесок у підготовку особового складу та підтримання боєздатності військ повинні отримувати належну оцінку.

Окремо головнокомандувач виділив питання грошового забезпечення інструкторського складу та штабних сержантів та зміцнення професійної єдності сержантського корпусу, розвиток його організаційної культури та збереження військових традицій.

Олександр Сирський пообіцяв, що керівництво створюватиме умови для професійного зростання сержантів, підвищення їхнього авторитету та посилення ролі на всіх рівнях військового управління.

Нагадаємо, прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що уряд готує реформу, яка передбачає підвищення зарплат військовим та запровадження більш чітких термінів служби.

Частину фінансування Україна отримує в межах €90 млрд, однак зарплати військовим держава має покривати самостійно.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.