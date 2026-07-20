Президент України Володимир Зеленський продовжить проводити розмови з військовими різного рівня у понеділок, 20 липня.

Про це заявив радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин у коментарі журналістам.

Розмови Зеленського із військовими

– Сьогодні у президента знову багато розмов з військовими різного рівня, – заявив радник Зеленського.

Напередодні Зеленський поспілкувався ще з трьома досвідченими українськими військовими.

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За словами президента, серед них – командувач Об’єднаних сил ЗСУ Михайло Драпатий, заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Володимир Горбатюк та командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ Олег Апостол.

18 липня The Financial Times із посиланням на джерела повідомляло, що Зеленський розглядає можливість заміни головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, якщо знайде кандидата, який зможе забезпечити безперервне передавання командування.

За інформацією видання, нинішня ситуація стала найбільшою кризою військового керівництва за весь час президентства Зеленського.

Зазначалося, що президент планував провести зустріч із військовими командирами, щоб заслухати їхню оцінку ситуації на фронті та провести співбесіди з претендентами на посаду нового головнокомандувача ЗСУ.

У виданні додали, що протести у Києві та інших містах України стали головним чинником для ймовірної зміни головкома.

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