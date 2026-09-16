Провідні розробники штучного інтелекту — компанії OpenAI, Anthropic PBC та Google DeepMind — розпочали спільну роботу над розв’язанням проблем безпеки технологій.

Про це повідомив керівник відділу глобальної політики OpenAI Кріс Лехейн.

OpenAI, Anthropic та Google DeepMind розпочали співпрацю: що відомо

За словами Лехейна, взаємодія між технологічними гігантами триває вже кілька тижнів.

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У компанії наголошують, що така координація дій є необхідним заходом і не потребує послаблень або винятків з антимонопольного законодавства США.

— Краще спробувати працювати разом, щоб надати пріоритет безпеці, — наголосив Лехейн під час брифінгу у Вашингтоні.

Він порівняв поточний стан галузі ШІ з авіаційною сферою, де компанії тривалий час співпрацюють заради загальної безпеки продуктів та пасажирів.

— Було багато випадків, коли компанії намагалися допомогти одна одній у питаннях безпеки, — наголосив Лехейн.

Представник OpenAI також заявив про підтримку двопартійних законодавчих пропозицій у Конгресі США, спрямованих на запобігання катастрофічним ризикам.

Активізація переговорів відбулася після оприлюднення маніфесту керівника Anthropic Даріо Амодеї, який закликав тимчасово стримати розробку найпотужніших систем для глибшого вивчення їхньої потенційної небезпеки.

Тим часом сенатор Берні Сандерс анонсував законопроєкт, покликаний заборонити розробку так званого “надрозумного ШІ”, який може вийти з-під контролю людини.

Водночас антимонопольні органи США висловлюють застереження щодо подібних союзів.

Голова Федеральної торгової комісії (FTC) Ендрю Фергюсон заявив про підозри, що технологічні гіганти можуть використовувати аргументи про безпеку для створення штучних бар’єрів для нових конкурентів.

Джерело : Bloomberg

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