Сили спеціальних операцій ЗСУ уразили логістичну базу російського центру безпілотних технологій Рубікон у тимчасово окупованому Мангуші на Донеччині.

Про це повідомили Сили спеціальних операцій ЗС України.

За даними ССО, атака відбулася вночі проти 17 квітня.

Удари по об’єктах противника завдали дрони підрозділів Middle-strike ССО.

За інформацією військових, у районі бази зафіксовано серію вибухів, після яких виникли масштабні пожежі.

Що відомо про базу Рубікон

Російський центр безпілотних технологій Рубікон активно застосовується проти Сил оборони України.

Підрозділ використовує широкий спектр дронів — від FPV і Ланцетів до розвідувальних безпілотників типу ZALA, Орлан і SuperCam, а також морських дронів.

Фактично йдеться про один із ключових елементів дронових можливостей російської армії.

Раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомляв про серію ударів по військових об’єктах РФ і на тимчасово окупованих територіях.

Зокрема, уражено пункти управління, логістичні хаби, склади боєприпасів і бази ремонту техніки.

Серед підтверджених цілей — радіолокаційні станції Небо-М і Подльот, а також склади десантно-штурмових катерів у Криму.

