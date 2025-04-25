Міша Крупін розповів, де служить після добровільної мобілізації
Співак Міша Крупін, який добровільно мобілізувався до лав ЗСУ, розповів, де саме служить та скільки тривала його військова підготовка.
Де служить Міша Крупін
Артист зізнався, що виконує бойові завдання у лавах 413 окремого батальйону безпілотних систем Рейд, який є підрозділом у складі Сил безпілотних систем ЗСУ. За словами Крупіна, військова підготовка тривала в нього приблизно півтора місяця.
Також Міша поділився, що на службі не обходиться без музики. Побратими час від часу просять співака зіграти щось на гітарі, тож він з радістю влаштовує імпровізаційні виступи.
– Я взяв з собою гітару. У нас були вечірні такі концерти, – розповів Крупін.
Також співак звернувся до громадян, які не наважуються долучитися до лав Збройних сил України.
– Просто раджу долучитися, не боятися, тому що боятися наших Збройних сил мають вороги, росіяни, ніяк не наші громадяни. В Збройних силах дуже добре ставляться до людей, хто сам прийшов, тому я раджу йти самостійно, – додав Міша.
Нагадаємо, що 24 лютого Міша Крупін склав військову присягу і офіційно долучився до лав ЗСУ. Тоді він назвав цей день “важливим та емоційним у всіх аспектах”.
Фото: Міша Крупін
Джерело: Наше радіо