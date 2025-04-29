Вірменія на Євробаченні 2025: що відомо про Parg, який жив у РФ, і про що його пісня
Вірменію на Євробаченні 2025 представить співак Parg з піснею Survivor. Він вийде на міжнародну сцену в Базелі у другому півфіналі під п’ятим номером.
Що відомо про представника Вірменії на Євробаченні 2025 Parg, який тривалий час жив у Росії, та про що він співатиме на конкурсі – читайте далі у матеріалі.
Хто такий Parg: біографія
Parg (справжнє ім’я – Паргєв Варданян) народився 7 червня 1996 року у Вірменії, однак через деякий час разом із сім’єю переїхав до російського Волгограда.
Там він закінчив школу, а згодом – Волгоградський державний інститут театру і кіно, спеціальність – Театральне мистецтво та акторська майстерність. Пізніше Parg став одним із засновників інді-фолк-гурту The Edge Chronicles.
У 2022 році співак повернувся до Вірменії. У червні того ж року він виступив на розігріві у французької співачки Zaz на фестивалі Haya в Єревані.
У музичному доробку Parg наразі понад 10 треків, серед яких фіт з вірменською співачкою Brunette, і кавер на пісню Рози Лінн Snap. За трек Araj артист був номінований премію Armenian Music Video Award 2024.
Про що пісня Parg – Survivor
Свій конкурсний трек Survivor представник Вірменії написав у співпраці разом із дев’ятьма іншими авторами пісень. Серед них – Бенджамін Алас, який був співавтором і продюсером пісні The Code, з якою Nemo перемогли на Євробаченні 2024.
Також над Survivor працювали Томас Густафсон і Петер Бострем – вони були співавторами обох переможних хітів представниці Швеції на Євробаченні Loreen (Euphoria та Tattoo).
Parg співає про те, що, попри всі перешкоди і випробування, ніколи не варто здаватися і відмовлятися від своєї цілі.
Переклад пісні Parg – Survivor
Той, хто вижив
Я надів свої темні окуляри,
Вугільно-чорний, я у своїй зоні.
Мені набридли новини,
Мені набридли думки,
Мені набридли їхні неправдиві слова.
Ну ж бо, запаліть світло,
Ну ж бо, освітіть мене.
Думаю, ти бачиш,
Що я не вірю
Жодному їхньому слову.
Опускаючи мене,
Піднімаючи мене,
сповільнюючи мене –
Але я не можу зупинитися.
Це розриває мене на частини,
Але я живий,
Намагаюся піднятися на вершину скелі.
Долаю висоти –
Чувак, я не можу зупинитися.
Я стою прямо.
Я – вцілілий,
Я продовжую жити.
Або все, або нічого – я в розквіті сил.
Я – боєць.
Я – вцілілий,
Мене не втримати.
Вириваюся з болю,
Займу своє місце – і нагадаю тобі про це.
Я – вцілілий,
Вириваюся з болю,
Займу своє місце – і нагадаю тобі про це.
Б’ють мене, ламають мене –
Але я не зупинюся.
Штовхають мене, тягнуть мене –
Але я піднімуся.
Вдаряють, знущаються,
Колють, давлять,
Рвуть, спалюють –
Але я ніколи не здамся.
Я міг би збитися зі шляху,
Я міг би зробити помилки.
Я стікав кров’ю більше, ніж ти думав,
Але я не зник.
Ти кажеш, що зламаєш мене
І поставиш на коліна?
Спробуй,
Доведи це.
Але тобі мене не здолати.
Я – той, хто вижив,
Вириваюся з болю,
Займу своє місце – і нагадаю тобі про це.
Вдих – видих – все позаду.
Ніколи не забувай, хто ти.
Вдих – видих – все позаду.
Ніколи не забувай, хто ти.
Я – вцілілий,
Я продовжую жити.
Або все, або нічого – я в розквіті сил.
Я – боєць.
Я – вцілілий,
Мене не втримати.
Вириваюся з болю,
Займу своє місце – і нагадаю тобі про це.
Я – вцілілий,
Вириваюся з болю,
Займу своє місце.
Вцілілий,
Вириваюся з болю,
Займу своє місце.
Вцілілий,
Вириваюся з болю,
Займу своє місце.
Я – вцілілий.
Parg – Survivor на Євробаченні 2025 : відео виступу
Фото: Parg