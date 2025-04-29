Вірменія на Євробаченні 2025: що відомо про Parg, який жив у РФ, і про що його пісня

Вірменію на Євробаченні 2025 представить співак Parg з піснею Survivor. Він вийде на міжнародну сцену в Базелі у другому півфіналі під п’ятим номером.

Що відомо про представника Вірменії на Євробаченні 2025 Parg, який тривалий час жив у Росії, та про що він співатиме на конкурсі – читайте далі у матеріалі.

Хто такий Parg: біографія

Parg (справжнє ім’я – Паргєв Варданян) народився 7 червня 1996 року у Вірменії, однак через деякий час разом із сім’єю переїхав до російського Волгограда.

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Там він закінчив школу, а згодом – Волгоградський державний інститут театру і кіно, спеціальність – Театральне мистецтво та акторська майстерність. Пізніше Parg став одним із засновників інді-фолк-гурту The Edge Chronicles.

У 2022 році співак повернувся до Вірменії. У червні того ж року він виступив на розігріві у французької співачки Zaz на фестивалі Haya в Єревані.

У музичному доробку Parg наразі понад 10 треків, серед яких фіт з вірменською співачкою Brunette, і кавер на пісню Рози Лінн Snap. За трек Araj артист був номінований премію Armenian Music Video Award 2024.

Про що пісня Parg – Survivor

Свій конкурсний трек Survivor представник Вірменії написав у співпраці разом із дев’ятьма іншими авторами пісень. Серед них – Бенджамін Алас, який був співавтором і продюсером пісні The Code, з якою Nemo перемогли на Євробаченні 2024.

Також над Survivor працювали Томас Густафсон і Петер Бострем – вони були співавторами обох переможних хітів представниці Швеції на Євробаченні Loreen (Euphoria та Tattoo).

Parg співає про те, що, попри всі перешкоди і випробування, ніколи не варто здаватися і відмовлятися від своєї цілі.

Переклад пісні Parg – Survivor

Той, хто вижив

Я надів свої темні окуляри,

Вугільно-чорний, я у своїй зоні.

Мені набридли новини,

Мені набридли думки,

Мені набридли їхні неправдиві слова.

Ну ж бо, запаліть світло,

Ну ж бо, освітіть мене.

Думаю, ти бачиш,

Що я не вірю

Жодному їхньому слову.

Опускаючи мене,

Піднімаючи мене,

сповільнюючи мене –

Але я не можу зупинитися.

Це розриває мене на частини,

Але я живий,

Намагаюся піднятися на вершину скелі.

Долаю висоти –

Чувак, я не можу зупинитися.

Я стою прямо.

Я – вцілілий,

Я продовжую жити.

Або все, або нічого – я в розквіті сил.

Я – боєць.

Я – вцілілий,

Мене не втримати.

Вириваюся з болю,

Займу своє місце – і нагадаю тобі про це.

Я – вцілілий,

Вириваюся з болю,

Займу своє місце – і нагадаю тобі про це.

Б’ють мене, ламають мене –

Але я не зупинюся.

Штовхають мене, тягнуть мене –

Але я піднімуся.

Вдаряють, знущаються,

Колють, давлять,

Рвуть, спалюють –

Але я ніколи не здамся.

Я міг би збитися зі шляху,

Я міг би зробити помилки.

Я стікав кров’ю більше, ніж ти думав,

Але я не зник.

Ти кажеш, що зламаєш мене

І поставиш на коліна?

Спробуй,

Доведи це.

Але тобі мене не здолати.

Я – той, хто вижив,

Вириваюся з болю,

Займу своє місце – і нагадаю тобі про це.

Вдих – видих – все позаду.

Ніколи не забувай, хто ти.

Вдих – видих – все позаду.

Ніколи не забувай, хто ти.

Я – вцілілий,

Я продовжую жити.

Або все, або нічого – я в розквіті сил.

Я – боєць.

Я – вцілілий,

Мене не втримати.

Вириваюся з болю,

Займу своє місце – і нагадаю тобі про це.

Я – вцілілий,

Вириваюся з болю,

Займу своє місце.

Вцілілий,

Вириваюся з болю,

Займу своє місце.

Вцілілий,

Вириваюся з болю,

Займу своє місце.

Я – вцілілий.

Parg – Survivor на Євробаченні 2025 : відео виступу

Фото: Parg

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