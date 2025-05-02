Донька Білла Гейтса вперше розповіла про невиліковний діагноз батька

Донька американського мільярдера та засновника Microsoft Білла Гейтса, 22-річна Фібі Гейтс, розповіла, що її батько має синдром Аспергера.

Це один із розладів аутистичного спектру (РАС). Люди із синдромом Аспергера можуть відчувати труднощі у спілкуванні та соціальних ситуаціях, а також демонструвати повторювану поведінку та нав’язливі інтереси.

Фібі Гейтс заговорила про діагноз батька

В епізоді подкасту Call Her Daddy Фібі Гейтс зізналась, що її хлопцям було “страшно” знайомитися з батьком через те, що він “досить незграбний у спілкуванні”.

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– Для хлопця це жахливо. Для мене це смішно, тому що мій батько досить незграбний у спілкуванні. Як він уже говорив, у нього синдром Аспергера. Тож для мене це дуже кумедно, – сказала вона.

69-річний Гейтс ніколи публічно не говорив про те, що має синдром Аспергера. Однак у своїй книзі Вихідний код, яка вийшла в лютому, мільярдер написав, що якби він ріс сьогодні, то йому, ймовірно, поставили б діагноз “аутизм”.

– За часів мого дитинства той факт, що мозок одних людей обробляє інформацію інакше, ніж інших, не був широко зрозумілий. Мої батьки не мали жодних орієнтирів або підручників, які допомогли б їм зрозуміти, чому їхній син так одержимий певними проєктами, пропускає соціальні сигнали і може бути грубим і недоречним, не помічаючи, як він впливає на інших, – написав Гейтс.

Офіційне тестування на аутизм було запроваджено тільки в 1980-х роках, а термін “нейродивергент”, що позначає тих, чий мозок працює інакше, ніж у більшості людей, з’явився тільки в 1990-х.

Гейтс, чиї статки, за даними Forbes, становлять понад $107 млрд, розповідав, що тільки коли йому було за 40, хтось уперше припустив, що в нього може бути аутизм.

– Пам’ятаю, коли мені вперше сказали: У вас є аутизм? Це було років 25 тому, і я подумав: Що за чорт? Якого біса? Я керую чортовою компанією. А потім я зрозумів, що це, напевно, правда. Я маю на увазі, що спектр – річ заплутана, – сказав засновник Microsoft в інтерв’ю Axios у лютому.

Джерело : New York Post

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