Клавдія на Євробаченні 2025: біографія представниці Греції та переклад пісні Asteromаta
Грецію на Євробаченні 2025 у другому півфіналі представить співачка Клавдія з піснею Asteromаta. Її перемога у національному відборі Ethnikоs Telikоs 2025 стала знаковою подією для грецької музичної сцени. Що відомо про виконавицю та її конкурсну композицію – читайте далі.
Хто така Клавдія: біографія
Клавдія – молода грецька співачка, яка здобула широку популярність після участі у фіналі шоу The Voice of Greece, де її наставницею була Єленa Папарізу – переможниця Євробачення 2005.
Клавдія випустила кілька синглів, які стали хітами в Греції та на Кіпрі. Її пісні Haramata та Vasanizomai допомогли їй здобути нагороду Найкращий новий артист на Super Music Awards 2023.
Попри молодий вік, співачка вже виступала на одній сцені з відомими грецькими артистами. Вона також працювала з провідними грецькими продюсерами Playmen та Valeron, переспівуючи хіти 2000-х років у власному стилі.
30 січня 2025 року Клавдія перемогла у Ethnikоs Telikоs 2025, набравши 44 бали та випередивши найближчу конкурентку Евангелію з піснею Vаle.
Про що пісня Клавдії – Asteromаta
Asteromаta (грец. Αστερομάτα, укр. Зоряноока) – емоційна композиція, у якій підіймається тема геноциду понтійських греків та вимушеної міграції. Подібні мотиви раніше звучали на Євробаченні 2016, коли Грецію представляв гурт Argo з піснею Utopian Land.
Після перемоги у національному відборі Клавдія написала в своєму Instagram:
– Дякую всім від щирого серця за любов і підтримку, яку ви подарували Asteromаta! Обіцяю, що покажу себе з найкращого боку!
Переклад пісні Клавдії – Asteromаta
Зоряноока
Зіронька моя, зіронька моя
Люба моя матусю, не сумуй за мною
Навіть якщо тебе одягнуть у чорне
Моє зів’яле тіло
Не здолає полум’я
Вогняні ластівки,
Навіть якщо перелетять через моря
Землі рідної
Ніколи не позабудуть
Моя зоряноока дівчинка,
Повернися, щоб я змогла тебе поцілувати
Щоб сльози твоєї невинності
Покрили мої губи
Моя зоряноока дівчинка,
Повернися, щоб я змогла тебе торкнутися
Щоб мої позабуті крила
Відпочили на схилі днів
Ох, зіронька моя, моя дорогоцінна
Люба моя матусю, не плач про мене
Моє життя – корабель
Хто шукає шлях назад –
Той вітер у моїх вітрилах
Моя зоряноока дівчинка,
Повернися, щоб я змогла тебе торкнутися
Щоб мої позабуті крила
Відпочили на схилі днів
Ох, зіронька моя, моя дорогоцінна
Ох, зіронька моя, моя дорогоцінна
Зіронька моя
Клавдія – Asteromаta на Євробаченні 2025: відео виступу
Фото: скриншот із відео виступу Клавдії з Asteromаta