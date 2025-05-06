Мені – 5 місяців, брату – 4 роки, мамі – 26: Притула показав рідкісне фото з родинного архіву

Один із найвідоміших волонтерів України та громадський діяч Сергій Притула опублікував у соцмережах архівну фотографію 1981 року, на якій зображений разом із мамою та старшим братом.

Сергій Притула показав рідкісне родинне фото

На чорно-білому знімку Притулі лише п’ять місяців, його старшому брату – чотири роки, а мамі – 26. За словами волонтера, це фото зроблене 22 листопада. У дописі з нагоди маминого ювілею він поділився спогадами про її роль у житті родини, підтримку, організаторські здібності та вплив на виховання синів.

– Мама допоможе нам пройти турбулентність 90-х, яка співпаде зі складним підлітковим періодом. Мудро проконтролить, щоб “гаражі” і цигарки не стали нам привабливішими за книги та олімпіади, — написав Притула.

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Сергій поділився чималою кількістю родинних деталей, які розчулили підписників. Він згадує, як мама “стояла на морозі на базарі в Югославії чи Польщі”, щоб дітям під ялинку були не лише олівці, як вона “зітхала” через його вибір радіо замість податкової і як досі, отримавши пенсію, найперше донатить на ЗСУ.

– Мама – це коли можна виплакатись по телефону у невидиме, але відчутне плече за сотні кілометрів, коли вже несила тримати все у собі… Мама – це любов! – зворушливо написав волонтер.

Мамі Сергія Притули виповнилося 70 років. Як зазначив син, вона зустрічає цей день у доброму здоров’ї, за кермом свого улюбленого “пижика” та з привітаннями від родини й друзів з усього світу.

До слова, українська співачка Наталія Могилевська нещодавно відсвяткувала пʼятиріччя доньки Софії та показала свого коханого Валентина, якого приховує від публіки.

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