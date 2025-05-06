Місячний календар на червень 2025: як планувати справи на початку літа

У червні 2025 року фази Місяця, як і завжди, впливатимуть на наш емоційний стан, активність та успішність у різних сферах життя.

Факти ICTV підготували місячний календар на червень, щоб ви могли зорієнтуватися, коли краще ухвалювати важливі рішення, коли вирушати в подорож, а коли варто відпочити і побути наодинці зі своїми думками.

Фази Місяця у червні 2025 року

1-10 червня – Місяць, що зростає.

11 червня – повний Місяць.

12-24 червня – спадний Місяць.

25-26 червня – молодик.

27-30 червня – Місяць, що зростає.

Місячний календар на червень 2025 – сприятливі дні

У червні 2025 року сприятливими днями будуть: 1, 3, 4, 5, 6, 10, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27 числа.

Зараз дивляться

1 червня – день підходить для розвитку проєктів, розпочатих у новолуння. Поступово збільшуйте фізичні та інтелектуальні навантаження, встановлюйте нові зв’язки та здобувайте нові навички.

3-6 червня – у цей період спрямовуйте енергію на подолання перешкод, не бійтеся діяти активно, сміливо ухвалюйте рішення. Збільшуйте фізичну активність – організм здатний витримати інтенсивні навантаження.

10 червня – це час підвищеної інтуїції, творчого натхнення та здатності до нестандартного мислення.

17-18 червня – у ці дні астрологи радять приділити час аналізу подій та досвіду, отриманого раніше. Сприятливий період для духовних практик та процесів, що вимагають зосередження.

20, 22 червня – енергетика цієї фази сприяє спокою та відпочинку. Приділіть увагу внутрішньому очищенню, звільність простір від усього непотрібного. Підтримуйте організм через правильне харчування та якісний сон.

24-27 червня – складіть плани та сформуйте наміри на новий місячний цикл. Приділіть час внутрішній роботі та самоаналізу. Розпочинайте нові проєкти та довіряйте своїй інтуїції.

Сприятливі дні для різних справ за місячним календарем на червень 2025 року

Сприятливі дні для подорожей: 4, 7, 10, 12, 17, 18.

Сприятливі дні для нових починань: 6, 10, 17, 24, 27.

Сприятливі дні для фінансових або юридичних справ: 4, 6, 10, 17, 18, 22, 24, 27.

Сприятливі дні для творчості та спорту: 2, 5, 10, 13, 17, 18, 21, 25, 27, 28.

Сприятливі дні для взаємостосунків (ділових і романтичних): 2, 3, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 21.

Сприятливі дні для походу до лікаря: 5, 7, 9, 10, 17, 21, 24, 27.

Несприятливі дні у червні 2025 року

У червні 2025 року буде кілька несприятливих днів, коли варто бути обережним і уникати активних дій: 14, 15, 16 числа.

Цей період характеризується емоційною спустошеністю, а також зниженням життєвих сил та енергії. Рекомендовано мінімізувати фізичні та емоційні навантаження, щоб організм зміг відновитися.

У ці дні уникайте ухвалення важливих рішень, краще зосередьтеся на завершенні та впорядкуванні розпочатих проєктів. Підтримуйте імунну систему через збалансоване харчування та відпочинок.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.