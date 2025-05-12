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Марина Терюханова, редакторка стрічки

Де дивитися онлайн-трансляцію першого півфіналу Євробачення 2025

Євробачення 2025 онлайн-трансляція повне відео
Фото: Eurovision

Євробачення 2025 офіційно стартує в Базелі (Швейцарія), і мільйони глядачів з усього світу готуються спостерігати за шоу в режимі реального часу.

Перший півфінал Євробачення 2025 відбудеться у вівторок, 13 травня, і його трансляція розпочнеться о 22:00 за київським часом. Учасники з 15 країн виступлять наживо, щоб поборотися за вихід у гранд-фінал. 

Де дивитися Євробачення 2025: онлайн-трансляція першого півфіналу 

Офіційна онлайн-трансляція Євробачення 2025 буде доступна одразу на кількох платформах. Глядачі з України можуть безкоштовно переглянути повне відео першого півфіналу Євробачення 2025 онлайн на таких ресурсах: 

Зараз дивляться

Телеканал Суспільне Культура доступний для перегляду і в застосунку Дія. Якщо Вам зручно дивитися Євробачення 2025 онлайн зі смартфона, достатньо відкрити Дію, перейти до розділу ТБ та обрати трансляцію Суспільне Культура в прямому ефірі. Це сучасний і зручний спосіб залишатися на зв’язку з найгучнішою музичною подією року. 

У першому півфіналі Євробачення 2025 змагатимуться 15 країн, серед яких — Україна, Польща, Швеція, Ісландія, Португалія, Норвегія, Бельгія, Італія та інші. Саме цього вечора визначаться десять фіналістів. 

Повне відео Євробачення 2025: як не пропустити 

Якщо ви не встигнете подивитися ефір наживо, повне відео трансляції першого півфіналу Євробачення 2025 буде доступне на YouTube-каналах Eurovision Song Contest та Євробачення Україна одразу після завершення шоу. 

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Фото: Eurovision

Євробачення 2025
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