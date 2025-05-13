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Від них відчувалося світло: у мережі обговорюють виступ Ziferblat на Євробаченні 2025

Ziferblat
Фото: Getty Images

Після виступу представників України – гурту Ziferblat – у першому півфіналі Євробачення 2025, соцмережі буквально вибухнули реакціями.

Користувачі обговорюють конкурсний номер артистів, їхні сценічні образи, вокальне виконання та загальне враження від виступу українців у швейцарському Базелі.

Реакція мережі на виступ Ziferblat на Євробаченні 2025

Користувачі мережі майже одноголосно зазначають, що виступ Ziferblat з піснею Bird of Pray був яскравим та ефектним, а музиканти виклалися на повну. Навіть ті, хто не були шанувальниками гурту, змінили своє враження.

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Єврофани відзначили вокал соліста Даниїла Лещинського та костюми у стилі 1970-х, над створенням яких працював дизайнер Іван Фролов.

  • Який же красивий номер. Можна сказати, що Ziferblat по-справжньому відкрили Євробачення 2025.
  • Це було неймовірно! Кольори, сцена – вау!
  • Це було ефектно, молодці.
  • Як же круто що Україна може бути і такою. Ziferblat – молодці, виклалися на повну.
  • Я була їхнім хейтером, але хлопці гарно виступили. Хоч би в фінал пройшли.
  • Голоси неймовірні, вони чудові, відчувалося світло від них.
  • Хвилювались, але наразі це був найкращий виступ. Красиво і стильно. Молодці!
  • Це було дуже добре!
  • Ziferblat створили казкову атмосферу на сцені, виділилися та запам’яталися!

Зазначимо, що сьогодні, 13 травня, Євробачення 2025 стартувало у швейцарському місті Базель.

Другий півфінал шоу відбудеться 15 травня, а переможець конкурсу стане відомий у гранд-фіналі 17 травня. Як Ziferblat виступили у першому півфіналі Євробачення 2025 – дивіться відео у нашому матеріалі.

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