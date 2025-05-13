Від них відчувалося світло: у мережі обговорюють виступ Ziferblat на Євробаченні 2025
Після виступу представників України – гурту Ziferblat – у першому півфіналі Євробачення 2025, соцмережі буквально вибухнули реакціями.
Користувачі обговорюють конкурсний номер артистів, їхні сценічні образи, вокальне виконання та загальне враження від виступу українців у швейцарському Базелі.
Реакція мережі на виступ Ziferblat на Євробаченні 2025
Користувачі мережі майже одноголосно зазначають, що виступ Ziferblat з піснею Bird of Pray був яскравим та ефектним, а музиканти виклалися на повну. Навіть ті, хто не були шанувальниками гурту, змінили своє враження.
Єврофани відзначили вокал соліста Даниїла Лещинського та костюми у стилі 1970-х, над створенням яких працював дизайнер Іван Фролов.
- Який же красивий номер. Можна сказати, що Ziferblat по-справжньому відкрили Євробачення 2025.
- Це було неймовірно! Кольори, сцена – вау!
- Це було ефектно, молодці.
- Як же круто що Україна може бути і такою. Ziferblat – молодці, виклалися на повну.
- Я була їхнім хейтером, але хлопці гарно виступили. Хоч би в фінал пройшли.
- Голоси неймовірні, вони чудові, відчувалося світло від них.
- Хвилювались, але наразі це був найкращий виступ. Красиво і стильно. Молодці!
- Це було дуже добре!
- Ziferblat створили казкову атмосферу на сцені, виділилися та запам’яталися!
Зазначимо, що сьогодні, 13 травня, Євробачення 2025 стартувало у швейцарському місті Базель.
Другий півфінал шоу відбудеться 15 травня, а переможець конкурсу стане відомий у гранд-фіналі 17 травня. Як Ziferblat виступили у першому півфіналі Євробачення 2025 – дивіться відео у нашому матеріалі.