Виступ із французьким вайбом: чим здивував Claude з Нідерландів на Євробаченні 2025
Нідерланди на Євробаченні 2025 представив артист Claude (Клод) з піснею C’est La Vie. Він вийшов на міжнародну сцену в Базелі у першому півфіналі під 13 номером.
Чим особливий Claude та про що його конкурсна композиція – читайте у матеріалі.
Claude: біографія представника Нідерландів на Євробаченні 2025
21-річний співак Claude народився у Демократичній Республіці Конго. Клод Кіамбе переїхав до Нідерландів у дев’ятирічному віці разом зі своєю родиною.
Музика завжди була важливою частиною його життя і допомагала долати труднощі. Він почав проявляти свій талант у мультикультурному оркестрі Partout в Алкмарі, а пізніше продовжив музичну кар’єру, здобувши популярність завдяки хітам Ladada (Mon dernier mot), Layla та Еcoutez-moi.
Claude брав участь у різних талант-шоу, зокрема The Voice Kids, а у 2020 році переміг на прослуховуванні Are you next, що дало йому можливість підписати контракт із лейблом Cloud 9 Music. Він співпрацював з відомими продюсерами, такими як Арно Крабман та Йорен ван дер Воорт, що працювали з Девідом Геттою, Мартіном Гарріксом та Monsta X.
Про що пісня Claude – C’est La Vie
Пісня C’est La Vie (Таке життя) передає ідею прийняття життєвих викликів і пошуку світла навіть у найтемніші моменти. Вона поєднує танцювальне звучання із глибокими ліричними рядками, що відображають внутрішню боротьбу та надію.
Claude поєднує у своїй музиці французьку та нідерландську мови, що надає пісні особливої чарівності та міжнародного звучання. Він сам зізнається, що композиція натхненна його власним життєвим шляхом та труднощами, які довелося подолати.
Claude – C’est La Vie: переклад пісні Таке життя
Таке життя
Таке життя, — співала вона мені
Пам’ятаю, я був малим
О, я був зовсім маленьким хлопчиком
Чи можу я згадати мелодію, мелодію?
Отак, ось так
То зверху, то знизу
То вгору, то вниз
І кругом, і довкола
Що буде, так це буде?
Ось я тут, ось я там
Співаю раз, два, три
Таке жит-тя-тя-тя, життя
Таке жит-тя-тя-тя, життя
Так, таке жит-тя-тя-тя, тя
Тя-тя-тя-тя
Тя-тя-тя, життя
Таке життя й воно дивина
Іноді на крилах, іноді нещасний
Та досі чую мамин голос, і раптом
Мелодія, мелодія
Отак, ось так
То зверху, то знизу
То вгору, то вниз
І кругом, і довкола
Що буде, так це буде?
Ось я тут, ось я там
Співаю “раз, два, три”
Таке жит-тя-тя-тя, життя
Таке жит-тя-тя-тя, життя
Так, таке жит-тя-тя-тя, тя
Тя-тя-тя-тя
Тя-тя-тя, життя
Так, таке жит-тя-тя-тя, життя
Так, таке жит-тя-тя-тя, життя
Таке жит-тя-тя-тя
Тя-тя-тя-тя
Тя-тя-тя, життя
О, таке життя
Життя в рожевому
Життя в чорнму
О, такі вечори
І співатиму я до кінця
Ось так: Тя, тя-тя, тя-тя-тя
Отак, ось так
То зверху, то знизу
То вгору, то вниз
І кругом, і довкола
Що буде, так це буде?
Почуй мене, о мамо
Співаю раз, два, три
Таке життя
Claude – C’est La Vie на Євробаченні 2025: відео виступу
Фото: скриншот з виступу Claude – C’est La Vie