Завершив перший півфінал: виступ Theo Evan з Кіпру на Євробаченні 2025

Тео Еван, народився і виріс у Нікосії. Йому 27 років, а справжнє ім’я артиста – Евангелос Теодору. Займатися співом і танцями він почав у сім років, а вже підлітком став писати власні пісні. У шкільні роки співав у хорі, виступав у театральних постановках і шоу талантів на Кіпрі, неодноразово здобував нагороди та відзнаки.

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Після завершення навчання в англійській школі Нікосії продовжив освіту в музичному коледжі Берклі у Бостоні (США), який закінчив з відзнакою. Його тричі запрошували на церемонії вручення дипломів як почесного гостя разом із такими виконавцями, як Міссі Елліот, Фаррелл Вільямс, Джон Ледженд і Джастін Тімберлейк. Після випуску деякий час жив у Лос-Анджелесі, де почав будувати музичну кар’єру, а згодом повернувся до Нікосії.

У 2021 році Тео Еван випустив перший сингл The Wall, натхненний реггетоном та електронною танцювальною музикою. У тексті порушено тему сексуальних фантазій. Далі були пісні, присвячені темам самоаналізу та самопрощення, саморуйнування та потреби в допомозі під час складних періодів.

Тео Еван встиг спробувати себе як актор, з’явившись в епізодичній ролі в другому сезоні серіалу HBO Ейфорія. У його музиці відчувається вплив таких артистів як Stromae та Майкл Джексон і реггетон. Його стиль – це поєднання середземноморської попмузики з темними, жорсткими елементами та сучасним попф’южном.

Про що пісня Theo Evan – Shh

Композиція Shh, з якою Тео Еван представить Кіпр на Євробаченні 2025, побудована як своєрідна внутрішня сповідь, у якій головний герой розмірковує над власною ідентичністю, впливом пристрастей і наслідками власних рішень.

У тексті лунають теми самооцінки, зради, провини, емоційної вразливості й потреби в тиші як спробі зберегти себе та не розкривати всього назовні.

Пісня поєднує особисті образи з біблійними або міфологічними реферансами – між раєм і пеклом, смертю й воскресінням, світлом і темрявою.

Тео Евана – Shh: переклад пісні Цсс

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