Без O.Torvald: Женя Галич розпочав сольний проєкт піснею Ліфт

Фронтмен гурту O.Torvald Женя Галич розпочав новий етап у своїй творчості – сольний проєкт. Сьогодні, 14 травня, артист презентував дебютний трек Ліфт та кліп до нього.

Женя Галич випустив сольну пісню Ліфт

За словами музиканта, Ліфт – це трек про внутрішню трансформацію. Про той момент, коли залишаєшся наодинці з собою у замкненому просторі й не можеш втекти від розмови з власним “Я”.

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– Цей трек – про те, що відбувається всередині мене, поки ліфт стрімко мчить вгору, так само як і час, не даючи ані зупинки, ані перепочинку. Це мій діалог із самим собою. З тим, хто жив на “першому поверсі” у темряві, залежності, невпевненості. Кожен поверх – це біль, страх, злість, спроба втекти й повернути. Але на останньому – я залишаю стару версію себе, – прокоментував Женя.

На відміну від роботи в O.Torvald, де всі учасники залучені у процес створення пісні, у сольному проєкті Женя працює над усім самостійно.

Режисером кліпу на пісню Ліфт став Олександр Каховка. Спеціально для зйомок створили рухому декорацію ліфта, яка стала центральним елементом відео.

У відеороботі Женя майстерно трансформується, приміряючи безліч різноманітних образів, серед яких ефектний латексний костюм.

Водночас гурт O.Torvald не припиняє існування. Цьогоріч музиканти відзначають 20-річчя, готують новий альбом, який планують випустити восени, та виступають. Ба більше, кожен з учасників гурту працює над власним сольним проєктом.

Фото: Женя Галич

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