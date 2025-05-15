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Марина Терюханова, редакторка стрічки

Як проголосувати на Євробаченні 2025: способи підтримати свого фаворита

Як проголосувати на Євробаченні 2025
Фото: Факти ICTV

13 травня в Базелі стартувало Євробачення 2025 – перший півфінал. Другий триває просто зараз 15 травня, а фінал запланований на 17 травня. Глядачі можуть підтримати улюблених виконавців своїми голосами.

Факти ICTV дізнавалися, як проголосувати на Євробаченні 2025. 

Євробачення 2025: як проголосувати, правила 

Правила голосування на Євробаченні 2025 визначені Європейською мовною спілкою та складаються з двох етапів:  

Зараз дивляться
  • голосування глядачів;  
  • оцінювання професійного журі.  

Глядачі країн-учасниць можуть голосувати за вподобані виступи через SMS, офіційний додаток або сайт, тоді як національні журі присуджують бали окремо.  

Водночас не дозволяється голосувати за представника своєї країни — наприклад, українці не можуть підтримати Україну жодним із доступних способів. 

Українські глядачі за кордоном могли голосувати в півфіналі, де виступав представник України — 13 травня, така ж можливість буде і під час фіналу. Але українці в межах країни не можуть віддати голос за власного представника — гурт Ziferblat.  

Жителі Великої п’ятірки (Німеччина, Франція, Іспанія, Італія, Велика Британія) і Швейцарії можуть голосувати в обох півфіналах.  

Допускається до 20 голосів за різних артистів або за одного й того ж. 

Євробачення 2025: як голосувати через застосунок 

Офіційний застосунок Євробачення доступний для Android, iOS і Windows. З його допомогою глядачі країн-учасниць можуть голосувати за артистів. Як бонус — персональне відеозвернення від виконавців, за яких проголосували.  

Євробачення 2025: як проголосувати через SMS 

Учасники з країн, що беруть участь, можуть надсилати голоси за допомогою телефонного дзвінка або SMS. Потрібні номери з’являтимуться на екрані під час трансляції у кожній країні.  

Як голосувати на Євробаченні 2025 через сайт та коли це можна зробити 

Вебсайт esc.vote  дає змогу проголосувати онлайн — він буде активним у дні прямих ефірів.  

Голосування відкривається після виступу останнього учасника і триває кілька хвилин. 

Як підтримати Україну

Ви можете голосувати за Україну, якщо перебуваєте у країні, яка бере участь у тому ж півфіналі, що й Україна, або у Гранд-фіналі. Але ви не можете голосувати за країну, в якій перебуваєте.ʼ

Голосуйте через офіційний додаток Eurovision або на сайті www.esc.vote.

Для країн-учасниць, лінії для голосування відкриваються після виконання всіх пісень у півфіналі і закриваються через короткий проміжок часу (зазвичай 10-15 хвилин). Уважно стежте за оголошеннями під час трансляції.

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Фото: Колаж Факти ICTV

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