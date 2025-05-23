Юрій Бардаш отримав 10 років з конфіскацією за підтримку війни проти України
Продюсера, хореографа та музиканта Юрія Бардаша визнано винним у низці тяжких злочинів проти державної безпеки України. Відповідне рішення ухвалив Вінницький міський суд.
Вирок для Юрія Бардаша
Згідно з матеріалами справи, Бардаш, який тривалий час працював в українському шоубізнесі, використовував публічність і вплив, щоб поширювати антиукраїнські наративи, виправдовувати збройну агресію Росії та закликати до насильницького повалення конституційного ладу. Про це розповіли у суді.
Імені обвинуваченого там не вказано, проте запис у судовому реєстрі доводить, що йдеться саме про Юрія Бардаша.
Бардаш не з’являвся до суду, попри поінформованість про провадження. У вироку йдеться, що він:
- публічно підтримував війну РФ проти України;
- закликав до зміни державного кордону України;
- поширював пропагандистські матеріали через соцмережі та прямі ефіри;
- розпалював національну і релігійну ворожнечу;
- виправдовував окупацію українських територій і глорифікував російських військових.
Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 109, ч. 1 та 2 ст. 110, ст. 436, ч. 1 і 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України. Покарання – 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна на користь держави. Вирок наразі не набрав чинності.
Продюсер вже відреагував на рішення суду, поширивши у своєму Telegram-каналі обурення вироком від іншого зрадника України – блогера Анатолія Шарія, що переховується в Іспанії.
Юрій Бардаш проживає в РФ та має російський паспорт. Колишній продюсер гуртів Грибы та Quest Pistols занесений у базу Миротворця за неодноразове публічне висловлювання підтримки окупантам.
Фото: Юрій Бардаш