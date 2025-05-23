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Юрій Бардаш отримав 10 років з конфіскацією за підтримку війни проти України

Юрій Бардаш

Продюсера, хореографа та музиканта Юрія Бардаша визнано винним у низці тяжких злочинів проти державної безпеки України. Відповідне рішення ухвалив Вінницький міський суд.

Вирок для Юрія Бардаша

Згідно з матеріалами справи, Бардаш, який тривалий час працював в українському шоубізнесі, використовував публічність і вплив, щоб поширювати антиукраїнські наративи, виправдовувати збройну агресію Росії та закликати до насильницького повалення конституційного ладу. Про це розповіли у суді.

Імені обвинуваченого там не вказано, проте запис у судовому реєстрі доводить, що йдеться саме про Юрія Бардаша.

Зараз дивляться
справа Бардаша

Фото: скриншот з судового реєстру

Бардаш не з’являвся до суду, попри поінформованість про провадження. У вироку йдеться, що він:

  • публічно підтримував війну РФ проти України;
  • закликав до зміни державного кордону України;
  • поширював пропагандистські матеріали через соцмережі та прямі ефіри;
  • розпалював національну і релігійну ворожнечу;
  • виправдовував окупацію українських територій і глорифікував російських військових.

Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 109, ч. 1 та 2 ст. 110, ст. 436, ч. 1 і 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України. Покарання – 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна на користь держави. Вирок наразі не набрав чинності.

Продюсер вже відреагував на рішення суду, поширивши у своєму Telegram-каналі обурення вироком від іншого зрадника України – блогера Анатолія Шарія, що переховується в Іспанії.

Юрій Бардаш проживає в РФ та має російський паспорт. Колишній продюсер гуртів Грибы та Quest Pistols занесений у базу Миротворця за неодноразове публічне висловлювання підтримки окупантам.

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Фото: Юрій Бардаш

Російська пропаганда, Суд, Юрій Бардаш
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