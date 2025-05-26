Демі Ловато вийшла заміж: який образ зірка обрала для весілля

Американська співачка та акторка Демі Ловато вийшла заміж за свого коханого, канадського музиканта Джордана Лютеса (Jutes). Весільна церемонія пари відбулася в Каліфорнії у неділю, 25 травня.

Демі Ловато вийшла заміж – фото

Для важливої події зірка обрала білу сукню від британського бренду Vivienne Westwood, зшиту з важкої атласної тканини з корсетним ліфом. Образ вона доповнила фатою кольору слонової кістки.

– Я вже давно є прихильницею дизайнів Вів’єн Вествуд. Коли я думала про те, який стиль сукні хочу, я часто поверталася до дизайнів Вів’єн. Зокрема, до того, як силуети підкреслюють вигини тіла, і до її використання корсетів, – поділилася Ловато в інтерв’ю Vogue.

Процес створення весільного образу розпочався із зображення сукні Вествуд, яке Демі знайшла в мережі. Акторку привабили у вбранні креативне драпірування та корсет. Команда кутюр’є Vivienne Westwood приїхала з Лондона в Лон-Анжелеса, щоб створити особливу сукню для Ловато.

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Після офіційної частини весілля Демі переодяглася в атласну сукню кольору слонової кістки з драпірованим корсетом, прикрашеним перлинами.

– Перлинні деталі і драпірування – це такий особливий елемент, кожна нитка була задрапірована і закріплена вручну, одна за одною. Це унікальна річ, яка змушує мене почуватися особливою, – сказала акторка.

Зазначимо, що Демі Ловато і Джордан Лютес познайомилися у січні 2022 року під час спільної роботи над альбомом співачки Holy Fvck. У грудні 2023-го музикант освідчився коханій і подарував їй каблучку з діамантом грушоподібної форми.

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