Продав найцінніше: Козловський вперше розповів, як закрив борги перед Кондратюком

Віталій Козловський вперше розповів, на що йому довелося піти, щоб виплатити борги колишньому продюсеру Ігорю Кондратюку і повернути собі каталог пісень. Артист зізнався, що продав найцінніше, що в нього було.

Козловський про виплату боргів Кондратюку

Співак зрозумів, що питання з Кондратюком потрібно вирішити будь-якою ціною, коли у нього з’явилися дружина і син.

Щоб закрити справу, Козловському довелося піти всупереч своїм життєвим переконанням. Він каже, що завжди допомагав сім’ї і ніколи нічого не просив у рідних, однак цього разу він звернувся до мами з проханням продати батьківську квартиру у Львові.

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Віталій зізнався, що з оселею було дуже важко прощатися, адже там зберігалися спогади про покійного тата.

– Оскільки мама живе понад 20 років у Римі, мені спала думка продати батьківську квартиру. Мені дуже важко це говорити, тому що ця квартира для мене була зв’язком з моїм батьком. Мама, звісно, сказала, що “я тобі довіряю, дуже люблю й дуже хочу, щоб ти і твоя сім’я нарешті зажили, досить виживати”. І я пішов в цей час на такий ризик, продавши найцінніше, що в мене було. І все, питання було закрите, – поділився співак.

Козловський додав, що його борг перед Кондратюком складався з двох частин. Однак суму, яку довелося виплатити експродюсеру, співак не назвав.

– Перша частина – це виконавче провадження, це виплатити все по судах Кондратюку. А друга – це забрати весь каталог своїх старих пісень. І це зовсім інша цифра, не менша. Не хочу говорити, називати суми. Неважливо. Не в цифрах справа, сьогодні справа у прощенні. Я внутрішньо для себе пробачив Кондратюка. Тому що моє життя заполонила любов моєї сім’ї, – сказав Віталій.

Фото: Ігор Кондратюк, Віталій Козловський

Джерело: Марічка Падалко

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