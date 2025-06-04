Зникну на деякий час: Джессі Джей повідомила про онкологію

У британської співачки Джессі Джей, яка виступає під сценічним ім’ям Jessie J, діагностували рак молочної залози на ранній стадії.

Джессі Джей про свій діагноз

Виконавиця розповіла про стан свого здоров’я у відео, опублікуваному в Instagram у вівторок, 3 червня, зазначивши, що вона довго вагалася, чи розкривати цю інформацію.

– Я хочу поділитися цим зі своїми шанувальниками та людьми, які піклуються про мене, до того ж я люблю ділитися. Я завжди ділилася всім, що відбувається в моєму житті. Перед виходом пісні No Secrets у мене діагностували рак молочної залози на ранній стадії, – сказала 37-річна Джессі Джей.

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Співачка випустила трек No Secrets у квітні цього року.

– Я наголошую на слові “ранній”. Рак – це жахливо в будь-якій формі, але я тримаюся за слово “ранній”. Протягом усього цього періоду я проходила різні обстеження, – поділилася вона.

Джессі Джей наважилася розповісти про свій діагноз, щоб самій було легше пережити цей період і щоб підтримати людей, які борються з онкологією.

Після виступу на фестивалі Summertime Ball, який відбудеться у неділю, 15 червня, на співачку чекає операція.

– Це дуже драматичний спосіб зробити пластику грудей. Після Summertime Ball я на деякий час зникну, щоб зробити операцію, а потім повернуся з величезними грудьми, і буде ще більше музики, – сказала Джессі Джей.

Нещодавно про операції на грудях розповіла Олена Тополя. Співачка наважилася на хірургічні втручання через те, що у неї виявили пухлини.

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