Драко Малфой повертається: Том Фелтон знову зіграє культового персонажа з Гаррі Поттера
Том Фелтон повернеться до ролі Драко Малфоя через 14 років з моменту виходу серії фільмів про Гаррі Поттера. Британський актор зіграє слізеринця у бродвейській постановці Гаррі Поттер і прокляте дитя.
Том Фелтон знову зіграє Драко Малфоя
Повернення Фелтона знаменує собою перший випадок, коли актор з оригінальних фільмів про Гаррі Поттера з’явиться у виставі Прокляте дитя. Він гратиме Драко в Lyric Theatre в Нью-Йорку з 11 листопада протягом 19-ти тижнів.
За словами Тома Фелтона, він досі не може повірити в те, що повернеться до свого культового персонажа.
– Це ситуація, в якій хочеться себе вщипнути. Я все ще думаю, що це сон. Я відпустив цього персонажа 16 років тому, а тепер отримав шанс знову увійти в його роль — цього разу як батько, в новій історії — я зустрічаюся з Драко як дорослий, і це дуже хвилююче, – сказав актор.
Дія вистави розгортається через 19 років після закінчення сьомої книги Джоан Роулінг Гаррі Поттер і смертельні реліквії і починається з платформи 9 3/4, де Гаррі і його дружина Джіні прощаються зі своїм молодшим сином Альбусом, який вирушає на перший рік навчання до Гоґвортсу.
– Це неймовірно – знову опинитися на його місці – і, звісно, з його культовим платиново-світлим волоссям. Я в захваті від того, що можу довести його історію до кінця і поділитися нею з найбільшою спільнотою фанатів у світі, – додав Фелтон.
Нещодавно телеканал HBO офіційно представив акторів, які зіграють головні ролі у новому серіалі про Гаррі Поттера. Зйомки серіалу стартують вже цього літа, а прем’єра очікується у 2026 році.