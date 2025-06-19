Кохання, спорт та діти: Анатоліч склав власний список антидепресантів

Ведучий Анатолій Анатоліч поділився, що допомагає йому “вигрібати” в емоційно складні періоди. Ці роздуми охопили його після масованої ракетної атаки на Київ 17 червня.

Тоді внаслідок влучання в багатоповерхівку у Солом’янському районі, за останнім даними, загинуло 23 людини. Загалом загиблих у Києві — 28.

Анатолій Анатоліч порадив, як підтримати себе емоційно

Шоумен зауважив, що ці трагічні події душевно “прибили” його. Тому розповів, у чому знаходить світло в ці темні часи.

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Першою порадою стала концентрація на коханій людині. Також він наголосив на ролі фізичних навантажень.

– Я не уявляю, як люди, які не займаються спортом, вивозять ці стреси. Спробуйте, якщо не знали. Спорт витягне вас з емоційної ями або хоча б не дасть закритися глибше, – запевнив ведучий.

Окремим пунктом Анатолій Анатоліч згадав про серіали та книги. Зокрема, йому допомагають перемикатися моторошні твори Стівена Кінга. Ще один спосіб знайти внутрішню опору – діти.

– Заведіть дітей. І ви перестанете переживати за себе. Ідеальний план, – з гумором написав шоумен.

На додаток Анатоліч порадив завести домашніх улюбленців, які є справжніми друзями, готовими забрати на себе частину переживань.

До слова, ведуча Маша Єфросиніна також поділилася особистими роздумами на тлі трагічних подій у Києві. Вона зізналася, що думає про виїзд з України та чому обирає залишатися тут.

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