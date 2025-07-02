Перестала бути “роботом”: Гвоздьова розповіла про переломний момент у житті

Хореограф Ілона Гвоздьова у серії відвертих дописів у соцмережах розповіла про непростий період у своєму житті. Тоді з нею стався інцидент, що кардинально змінив її погляд на себе й світ.

Ілона Гвоздьова про особисту кризу

Танцівниця згадала, як одного дня відчула, що вона повністю виснажена емоційно та фізично.

– У мене були проблеми в усіх сферах життя і причому одночасно: здоров’я, сім’я, робота, стосунки з чоловіком. Я довго задавала собі ті самі питання: за що, чому так сталося, що я зробила неправильно, чому це зі мною? – зізналася Гвоздьова.

Після цього з нею стався переломний момент. Вона у виснаженому та напруженому стані сіла за кермо й потрапила в аварію. Артистка відчула різкий і гучний удар у двері своєї автівки.

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– Ця аварія стала для мене моєю відправною точкою до себе справжньої. Нарешті я перестала бути “роботом” і почала чути себе. Чого я хочу і що робить саме мене щасливою, наповненою, живою, – поділилася Ілона.

Після ДТП танцівниця переглянула свої життєві пріоритети та розпочала внутрішню трансформацію. За її власними словами, вона відмовилася від токсичних контактів, переглянула графік, цінності, підняла робочий прайс і дозволила собі бути “незручною” для інших, але чесною перед собою.

Нагадаємо, раніше Ілона Гвоздьова підтвердила, що подала заяву на розлучення з чоловіком. Попри це хореографка продовжує носити обручку і каже, що її серце зайняте.

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