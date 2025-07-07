Пекельні болі: донька Тетяни Шеліги розповіла про стан акторки перед смертю

Донька заслуженої артистки України Тетяни Шеліги поділилася подробицями останніх тижнів життя мами. Зірка серіалу Коли ми вдома померла 3 липня, а прощання з нею відбулося 6 липня.

Донька Тетяни Шеліги про стан мами

Анастасія Савицька-Шеліга опублікувала сімейні фото на своїй сторінці у Facebook, а також подякувала всім, хто підтримав її родину в цей важкий період.

Вона зізналась, що останні тижні життя Тетяни Теліги стали випробуванням як для самої акторки, так і для її близьких.

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– Хочу подякувати кожному з вас за допомогу на гідне прощання і поховання мами. Останні тижні вона провела в пекельних болях. Те, що вона особисто, і ми з моїми двома дівчатами пережили – не передати словами. Знаєте, в неї є подушка з надписом: Всесвіт любить тебе. Тепер я знаю, що це правда. Миру Україні! У вірі та єдності сила, – написала Анастасія.

Стан Тетяни Шеліги погіршився після Великодня цього року. Акторка відчула сильний біль у спині – в тій самій ділянці, де кілька років тому їй робили операцію.

Вона поступово перестала ходити, а потім і підійматися. Згодом стало відомо, що Тетяна Шеліга частково паралізована, постійно марить та потребує догляду. Зірка серіалу Коли ми вдома пішла з життя у віці 76 років.

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