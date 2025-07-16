Еммі 2025 оголосила список номінантів: HBO Max повертає першість

Американська телевізійна академія оголосила номінантів 77-ї премії Еммі. Церемонія нагородження відбудеться 14 вересня 2025 року.

Абсолютним фаворитом серед серіалів стала драма Розрив від Apple TV+, що отримала 27 номінацій. У комедійному жанрі лідирує Студія з 23-ма номінаціями, що є рекордом серед комедій за всю історію премії.

Серед платформ лідером знову стала HBO Max, яка отримала 142 номінації, завдяки проєктам Пінгвін, Білий лотос, Останні з нас та Хакс.

Зараз дивляться

Для порівняння, Netflix, який лідирував торік, цього разу поступився, хоч і залишається рекордсменом за кількістю номінацій за один рік – 160 у 2020-му).

Фаворити 77-ї премії Еммі

Цього року до голосування було подано 600 серіалів, а телевізійна академія отримала 228 офіційних заявок у категоріях Драма, Комедія та Мінісеріал/Антологія. Голосування тривало з 12 по 23 червня.

У драматичному жанрі шоу Розрив ( в іншому перекладі Поділ) значно посилило позиції після технічних перемог у 2022 році, а серіали Останні з нас і Білий лотос академія і так не забуває з року в рік. Серед новачків категорії – медичне шоу Пітт і політичний трилер Рай, які несподівано потрапили до головної номінації.

У комедіях лідерство втримали Ведмідь, Хакс, Початкова школа Еббот, а також Вбивства в одній будівлі. Різкий прорив зробив серіал Правдива терапія, який торік отримав лише дві номінації, а тепер сім, зокрема й першу в кар’єрі Гаррісона Форда.

В антологіях головною сенсацією став серіал Юнацтво – історія про наслідки підліткового насилля здобула 13 номінацій. Актор Овен Купер, що виконав у шоу одну з головних ролей, став наймолодшим номінантом в історії категорії Найкращий актор другого плану в мінісеріалі. Зараз хлопцю 15 років.

Натомість 77-річна Кеті Бейтс стала найстаршою номінанткою у категорії Найкраща акторка в драматичному серіалі за роль у Метлоку.

Еммі 2025 – список номінантів

Найкращий драматичний серіал

Андор

Дипломатка

Останні з нас

Рай

Пітт

Розрив (Поділ)

Повільні коні

Білий лотос

Найкращий комедійний серіал

Початкова школа Еббот

Ведмідь

Хакс

Ніхто цього не хоче

Вбивства в одній будівлі

Правдива терапія

Студія

Чим ми займаємося в тінях

Найкращий мінісеріал або антологія

Юнацтво

Чорне дзеркало

Вмерти заради сексу

Чудовиська: Історія Лайла й Еріка Менендесів

Пінгвін

Найкраща акторка в драматичному серіалі

Кеті Бейтс – Метлок (Matlock)

Шерон Горґан – Погані сестри

Брітт Ловер — Розрив (Поділ)

Белла Рамзі – Останні з нас

Кері Рассел – Дипломатка

Найкращий актор у драматичному серіалі

Стерлінг К. Браун – Рай

Ґері Олдман – Повільні коні

Педро Паскаль – Останні з нас

Адам Скотт — Розрив (Поділ)

Ноа Вайл – Пітт

Найкраща акторка в комедійному серіалі

Узо Адуба – Резиденція

Крістен Белл – Ніхто цього не хоче

Квінта Брансон – Початкова школа Еббот

Айо Едебірі – Ведмідь

Джин Смарт – Хакс

Найкращий актор у комедійному серіалі

Адам Броуді – Ніхто цього не хоче

Сет Роґен – Студія

Джейсон Сіґел – Правдива терапія

Мартін Шорт – Вбивства в одній будівлі

Джеремі Аллен Вайт – Ведмідь

Найкраща акторка у мінісеріалі або антології

Кейт Бланшетт – Дисклеймер

Меґан Фей – Сирени

Рашіда Джонс – Чорне дзеркало

Крістін Міліоті – Пінгвін

Мішель Вільямс – Вмерти заради сексу

Найкращий актор у мінісеріалі або антології

Колін Фаррелл – Пінгвін

Стівен Ґрем – Юнацтво

Джейк Джилленгол – Презумпція невинуватості

Браян Тайрі Генрі – Наркозлодії

Купер Кох – Чудовиська: Історія Лайла й Еріка Менендесів

Повний список номінантів на премію Еммі 2025 дивіться на сайті Американської телеакадемії.

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