Еммі 2025 оголосила список номінантів: HBO Max повертає першість
Американська телевізійна академія оголосила номінантів 77-ї премії Еммі. Церемонія нагородження відбудеться 14 вересня 2025 року.
Абсолютним фаворитом серед серіалів стала драма Розрив від Apple TV+, що отримала 27 номінацій. У комедійному жанрі лідирує Студія з 23-ма номінаціями, що є рекордом серед комедій за всю історію премії.
Серед платформ лідером знову стала HBO Max, яка отримала 142 номінації, завдяки проєктам Пінгвін, Білий лотос, Останні з нас та Хакс.
Для порівняння, Netflix, який лідирував торік, цього разу поступився, хоч і залишається рекордсменом за кількістю номінацій за один рік – 160 у 2020-му).
Фаворити 77-ї премії Еммі
Цього року до голосування було подано 600 серіалів, а телевізійна академія отримала 228 офіційних заявок у категоріях Драма, Комедія та Мінісеріал/Антологія. Голосування тривало з 12 по 23 червня.
У драматичному жанрі шоу Розрив ( в іншому перекладі Поділ) значно посилило позиції після технічних перемог у 2022 році, а серіали Останні з нас і Білий лотос академія і так не забуває з року в рік. Серед новачків категорії – медичне шоу Пітт і політичний трилер Рай, які несподівано потрапили до головної номінації.
У комедіях лідерство втримали Ведмідь, Хакс, Початкова школа Еббот, а також Вбивства в одній будівлі. Різкий прорив зробив серіал Правдива терапія, який торік отримав лише дві номінації, а тепер сім, зокрема й першу в кар’єрі Гаррісона Форда.
В антологіях головною сенсацією став серіал Юнацтво – історія про наслідки підліткового насилля здобула 13 номінацій. Актор Овен Купер, що виконав у шоу одну з головних ролей, став наймолодшим номінантом в історії категорії Найкращий актор другого плану в мінісеріалі. Зараз хлопцю 15 років.
Натомість 77-річна Кеті Бейтс стала найстаршою номінанткою у категорії Найкраща акторка в драматичному серіалі за роль у Метлоку.
Еммі 2025 – список номінантів
Найкращий драматичний серіал
- Андор
- Дипломатка
- Останні з нас
- Рай
- Пітт
- Розрив (Поділ)
- Повільні коні
- Білий лотос
Найкращий комедійний серіал
- Початкова школа Еббот
- Ведмідь
- Хакс
- Ніхто цього не хоче
- Вбивства в одній будівлі
- Правдива терапія
- Студія
- Чим ми займаємося в тінях
Найкращий мінісеріал або антологія
- Юнацтво
- Чорне дзеркало
- Вмерти заради сексу
- Чудовиська: Історія Лайла й Еріка Менендесів
- Пінгвін
Найкраща акторка в драматичному серіалі
- Кеті Бейтс – Метлок (Matlock)
- Шерон Горґан – Погані сестри
- Брітт Ловер — Розрив (Поділ)
- Белла Рамзі – Останні з нас
- Кері Рассел – Дипломатка
Найкращий актор у драматичному серіалі
- Стерлінг К. Браун – Рай
- Ґері Олдман – Повільні коні
- Педро Паскаль – Останні з нас
- Адам Скотт — Розрив (Поділ)
- Ноа Вайл – Пітт
Найкраща акторка в комедійному серіалі
- Узо Адуба – Резиденція
- Крістен Белл – Ніхто цього не хоче
- Квінта Брансон – Початкова школа Еббот
- Айо Едебірі – Ведмідь
- Джин Смарт – Хакс
Найкращий актор у комедійному серіалі
- Адам Броуді – Ніхто цього не хоче
- Сет Роґен – Студія
- Джейсон Сіґел – Правдива терапія
- Мартін Шорт – Вбивства в одній будівлі
- Джеремі Аллен Вайт – Ведмідь
Найкраща акторка у мінісеріалі або антології
- Кейт Бланшетт – Дисклеймер
- Меґан Фей – Сирени
- Рашіда Джонс – Чорне дзеркало
- Крістін Міліоті – Пінгвін
- Мішель Вільямс – Вмерти заради сексу
Найкращий актор у мінісеріалі або антології
- Колін Фаррелл – Пінгвін
- Стівен Ґрем – Юнацтво
- Джейк Джилленгол – Презумпція невинуватості
- Браян Тайрі Генрі – Наркозлодії
- Купер Кох – Чудовиська: Історія Лайла й Еріка Менендесів
Повний список номінантів на премію Еммі 2025 дивіться на сайті Американської телеакадемії.