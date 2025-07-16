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Еммі 2025 оголосила список номінантів: HBO Max повертає першість

премія Еммі
Фото: Getty Images

Американська телевізійна академія оголосила номінантів 77-ї премії Еммі. Церемонія нагородження відбудеться 14 вересня 2025 року.

Абсолютним фаворитом серед серіалів стала драма Розрив від Apple TV+, що отримала 27 номінацій. У комедійному жанрі лідирує Студія з 23-ма номінаціями, що є рекордом серед комедій за всю історію премії.

Серед платформ лідером знову стала HBO Max, яка отримала 142 номінації, завдяки проєктам Пінгвін, Білий лотос, Останні з нас та Хакс.

Зараз дивляться

Для порівняння, Netflix, який лідирував торік, цього разу поступився, хоч і залишається рекордсменом за кількістю номінацій за один рік – 160 у 2020-му).

Фаворити 77-ї премії Еммі

Цього року до голосування було подано 600 серіалів, а телевізійна академія отримала 228 офіційних заявок у категоріях Драма, Комедія та Мінісеріал/Антологія. Голосування тривало з 12 по 23 червня.

У драматичному жанрі шоу Розрив ( в іншому перекладі Поділ) значно посилило позиції після технічних перемог у 2022 році, а серіали Останні з нас і Білий лотос академія і так не забуває з року в рік. Серед новачків категорії – медичне шоу Пітт і  політичний трилер Рай, які несподівано потрапили до головної номінації.

У комедіях лідерство втримали Ведмідь, Хакс, Початкова школа Еббот, а також Вбивства в одній будівлі. Різкий прорив зробив серіал Правдива терапія, який торік отримав лише дві номінації, а тепер сім, зокрема й першу в кар’єрі Гаррісона Форда.

В антологіях головною сенсацією став серіал Юнацтво – історія про наслідки підліткового насилля здобула 13 номінацій. Актор Овен Купер, що виконав у шоу одну з головних ролей, став наймолодшим номінантом в історії категорії Найкращий актор другого плану в мінісеріалі. Зараз хлопцю 15 років.

Натомість 77-річна Кеті Бейтс стала найстаршою номінанткою у категорії Найкраща акторка в драматичному серіалі за роль у Метлоку.

Еммі 2025 – список номінантів

Найкращий драматичний серіал

  • Андор
  • Дипломатка
  • Останні з нас
  • Рай
  • Пітт
  • Розрив (Поділ)
  • Повільні коні
  • Білий лотос

Найкращий комедійний серіал

  • Початкова школа Еббот
  • Ведмідь
  • Хакс
  • Ніхто цього не хоче
  • Вбивства в одній будівлі
  • Правдива терапія
  • Студія
  • Чим ми займаємося в тінях

Найкращий мінісеріал або антологія

  • Юнацтво
  • Чорне дзеркало
  • Вмерти заради сексу
  • Чудовиська: Історія Лайла й Еріка Менендесів
  • Пінгвін

Найкраща акторка в драматичному серіалі

  • Кеті Бейтс – Метлок (Matlock)
  • Шерон Горґан – Погані сестри
  • Брітт Ловер — Розрив (Поділ)
  • Белла Рамзі – Останні з нас
  • Кері Рассел – Дипломатка

Найкращий актор у драматичному серіалі

  • Стерлінг К. Браун – Рай
  • Ґері Олдман – Повільні коні
  • Педро Паскаль – Останні з нас
  • Адам Скотт — Розрив (Поділ)
  • Ноа Вайл – Пітт

Найкраща акторка в комедійному серіалі

  • Узо Адуба – Резиденція
  • Крістен Белл – Ніхто цього не хоче
  • Квінта Брансон – Початкова школа Еббот
  • Айо Едебірі – Ведмідь
  • Джин Смарт – Хакс

Найкращий актор у комедійному серіалі

  • Адам Броуді – Ніхто цього не хоче
  • Сет Роґен – Студія
  • Джейсон Сіґел – Правдива терапія
  • Мартін Шорт – Вбивства в одній будівлі
  • Джеремі Аллен Вайт – Ведмідь

Найкраща акторка у мінісеріалі або антології

  • Кейт Бланшетт – Дисклеймер
  • Меґан Фей – Сирени
  • Рашіда Джонс – Чорне дзеркало
  • Крістін Міліоті – Пінгвін
  • Мішель Вільямс – Вмерти заради сексу

Найкращий актор у мінісеріалі або антології

  • Колін Фаррелл – Пінгвін
  • Стівен Ґрем – Юнацтво
  • Джейк Джилленгол – Презумпція невинуватості
  • Браян Тайрі Генрі – Наркозлодії
  • Купер Кох – Чудовиська: Історія Лайла й Еріка Менендесів

Повний список номінантів на премію Еммі 2025 дивіться на сайті Американської телеакадемії.

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Джерело: Variety, AP News

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