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Не хочу зарікатися: Клавдія Петрівна зізналася, чи готова до участі в Євробаченні

Клавдія Петрівна
Фото: Клавдія Петрівна

Клавдія Петрівна зізналася, чи прагне представити Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення.

Минулого року мережею ширилися чутки про те, що співачка хотіла подати заявку на участь у Нацвідборі, але, вочевидь, відмовилася від цієї ідеї.

Клавдія Петрівна про участь у Євробаченні

Виконавиця зазначила, що наразі у неї немає конкретних планів щодо Нацвідбору на Євробачення.

Зараз дивляться

За словами Клавдії Петрівни, участь в конкурсі ніколи не була її мрією, адже з дитинства їй не подобається формат музичних змагань. Утім, співачка не виключає, що колись все-таки наважиться спробувати свої сили у Нацвідборі.

– У мене такої мрії ніколи не було, але я зарікатись не хочу, бо, може, я передумаю, але поки я цим не горю. Дійсно, мені б не хотілось брати участь в якихось конкурсах, я з дитинства не люблю конкурси, бо я там програвала. Час покаже, але поки в планах немає, – пояснила Клавдія Петрівна.

Нагадаємо, в образі Клавдії Петрівни виступає 19-річна Соломія Опришко. Тривалий час виконавиця приховувала свою особистість. Дівчина відкрилася публіці на сольних концертах у Палаці спорту в Києві у серпні минулого року.

Відомо, що Соломія Опришко родом із Львівської області. Виконавиця закінчила Дрогобицький музичний коледж імені Василя Барвінського.

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Джерело: Роман Бутурлакін

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