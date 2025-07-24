Брюс Вілліс більше не може говорити, читати й ходити: що відомо про стан зірки

Зірка Голлівуду Брюс Вілліс, відомий за фільмами Міцний горішок, Шосте чуття та Кримінальне чтиво, переживає стрімке погіршення стану здоров’я.

Як почувається Брюс Вілліс

За інформацією The Economic Times, актор втратив здатність розмовляти, читати й пересуватися без сторонньої допомоги.

Його сім’я підтвердила, що Брюс Вілліс потребує цілодобового догляду. Актор більше не впізнає власні ролі та не може пригадати епізоди зі свого життя, включно з успішною кар’єрою.

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Діагноз Брюса Вілліса

У 2022 році Вілліс завершив акторську кар’єру після діагнозу афазія – порушення мовлення, яке ускладнює спілкування. Вже на початку 2023 року стало відомо, що захворювання прогресувало до лобово-скроневої деменції.

Цей тип деменції вражає лобові й скроневі частки мозку, відповідальні за мову, рух і регуляцію емоцій. У міру розвитку хвороби людина втрачає здатність говорити, розуміти мову, орієнтуватися в просторі та виконувати навіть найпростіші фізичні дії.

Дружина Брюса Вілліса Емма Геммінг раніше казала, що інколи відчуває злість та горе через хворобу, яка спіткала її коханого, проте їй допомагає безумовна любов до чоловіка. До слова, у березні зірка Пʼятого елементу відсвяткував 70-річчя.

Нагадаємо, що від першого шлюбу з акторкою Демі Мур у Брюса Вілліса є три дорослі доньки. Від Емми у зірки двоє доньок, яким зараз 13 та 11 років.

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