Після обіймів на концерті Coldplay: Крістін Кабот більше не працює в Astronomer

HR-директорка Astronomer Крістін Кабот подала у відставку після скандалу, який виник через відео з концерту Coldplay.

У ролику, що став вірусним, глядачі побачили, як жінка та чоловік, яких ЗМІ ідентифікували як Кабот і тодішнього CEO компанії Енді Байрона, обіймаються та ховаються від камери на великому екрані стадіону.

Крістін Кабот пішла у відставку

Після інциденту обох було відсторонено від роботи, а згодом компанія оголосила про внутрішнє розслідування. Минулого тижня Байрон пішов з посади генерального директора, а 24 липня стало відомо про звільнення Кабот. Представник Astronomer підтвердив, що вона більше не працює в компанії.

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У заяві тимчасового виконувача обов’язків CEO Піта ДеДжоя йшлося про безпрецедентну увагу ЗМІ до компанії, яка працює в галузі даних та штучного інтелекту. Він запевнив, що попри ситуацію, Astronomer продовжить свою діяльність.

Що відбувається в родині Кабот

Крістін, яка є дружиною мільярдера Ендрю Кабота, після інциденту була вперше помічена без обручки на території свого будинку в Нью-Гемпширі.

Вона уникає публічності, а на подвір’ї зʼявилися таблички з написом “прохід заборонено”. Стан її шлюбу наразі невідомий, проте ЗМІ повідомляють, що її чоловік повернувся з робочої поїздки до Азії після розголосу інциденту.

Сім’я Байрона також переживає складний період. Його дружина Меган, яка видалила прізвище чоловіка зі своїх соціальних мереж, наразі перебуває у маєтку в штаті Мен разом із близькими. Всі родинні фото з чоловіком та дітьми були видалені з її сторінок.

Фото: скриншот з відео

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