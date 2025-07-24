Після відео з концерту Coldplay дружина Байрона усамітнилася в маєтку за $2,4 млн

Після того як відео з концерту Coldplay стало вірусним, родини ексгендиректора Astronomer Енді Байрона та його ймовірної коханки, керівниці HR-відділу Крістін Кабот, опинилися у центрі гучного скандалу.

Їм доводиться жити в умовах, коли практично весь світ спостерігає за драмою, яку спричинила зрада.

Як дружина Байрона долає стрес

50-річна Меган зараз перебуває у родинному маєтку вартістю $2,4 млн, в елітному районі Кеннебанк, що у штаті Мен. Вона виїхала з будинку в Массачусетсі та тримається далі від медіа та надто цікавих користувачів мережі.

Зараз дивляться

До неї приїхали родичі, зокрема старша сестра, щоб підтримати під час сімейної кризи. Меган працює директоркою відділу початкової школи та програми Hope Graham в Bancroft School і не коментує інцидент.

Втім, після того, як відео стало віруситися, вона не лише прибрала прізвище чоловіка зі своїх профілів у соцмережах, а й видалила сторінку у Facebook.

Жінку підтримали й сусіди – дехто назвав вчинок Байрона “огидним”, але мешканці району закликають дати родині спокій.

Що відомо про родину Крістін Кабот

Зʼясувалося, що Крістін Кабот заміжня за гендиректором компанії Privateer Rum Ендрю Каботом, нащадком одного з найстаріших бостонських аристократичних родів.

У подружжя є спільна нерухомість, а на сімейному фото за квітень 2024 року Кебот позує з дітьми чоловіка. Однак на концерті Coldplay обручку вона вже не носила.

Інцидент, що став поштовхом до скандалу, стався 16 липня під час концерту Coldplay у Бостоні. Байрон і Кабот потрапили в об’єктив камери для поцілунків. У цей момент вони обіймалися, але одразу сховалися.

Компанія Astronomer спочатку відправила обох фігурантів скандалу у відпустку, а згодом оголосила про відставку Байрона.

Джерело : Daily Mail

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.