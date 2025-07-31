Хлопчик, що вижив: чим відрізняється Гаррі Поттер у книгах, фільмах та серіалі

Перша книга про Гаррі Поттера побачила світ у 1997 році. Відтоді встигло вирости ціле покоління чарівників та відьом, і хлопчик, що вижив, стає другом уже для їхніх дітей.

До слова, цей друг не такий вже уявний, бо має чіткий літературний опис. “Мама” Гаррі, письменниця Джоан Роулінг, постаралася якнайближче познайомити нас із юним магом.

Образ Поттера на великому екрані втілив Деніел Редкліфф, а тепер це належить зробити 11-річному шотландцю Домініку Маклафліну.

Зараз дивляться

У день народження улюбленого чарівника, що відзначається 31 липня та збігається з днем народження самої мами Ро, розберімося, яким Гаррі був у книгах, яким став у фільмах та яким буде у серіалі.

Гаррі Поттер – образ у книгах

У романах Джоан Роулінг Гаррі змальований як худорлявий хлопчик із чорним скуйовдженим волоссям, круглими окулярами і яскраво-зеленими очима, успадкованими від матері.

Яким письменниця уявляла свого головного героя, можна побачити на ілюстрації, створеній нею власноруч чорнильною ручкою. На малюнку ми бачимо юного чарівника біля каміна, на тлі родинних портретів Дурслів – своїх родичів-маґлів.

– Я наділа на Гаррі окуляри, бо сама носила їх у дитинстві, і, як на мене, у нас не так багато персонажів, що носять окуляри, – пояснювала авторка саги.

Гаррі починає свою подорож світом магії в 11 років і дорослішає з кожною книгою. Він помиляється, вчиться, росте – і саме в цьому його сила. Як зізнавалася Джоан Роулінг, вона хотіла зробити героя, що був би не ідеальним, а справжнім.

– Гаррі – людина, яка шукає своє місце у цьому світі. Він не найсильніший чаклун, він не найрозумніший, але він сміливий, відданий та має добре серце, – казала авторка.

Гаррі Поттер у кіно

Якими б напруженими не були стосунки золотого кінотріо із мамою Ро, ніхто не змінить того факту, що Деніел Редкліфф іконічно втілив образ хлопчика, що вижив. Іконічно, але не канонічно.

Почнемо з доволі відомого факту, що очі у Редкліффа блакитні, а не зелені, як у героя книг. Проблему намагалися вирішити лінзами, та вони викликали в юного актора алергію, тому від цієї ідеї відмовилися. До речі, так само, як із накладними зубами для Герміони Ґрейнджер у виконанні Емми Вотсон.

Роулінг погодилася на зміну кольору, якщо очі будуть такими, “як у Лілі”. Проте в акторки, яка зіграла маму Гаррі, очі виявилися карими, що породило хвилю жартів у мережі.

Інший момент – волосся. У книгах воно постійно скуйовджене, а в перших фільмах зачіска в Гаррі доволі охайна. Нерідко від фанатів можна було почути, що Редкліфф найбільше схожий на канон у третій частині – Гаррі Поттер та вʼязень Азкабана.

Також Гаррі у книгах та фільмах відрізнялися статурою. Редкліфф виявився атлетичнішим за свого персонажа.

Гаррі Поттер у новому серіалі від HBO

Компанія HBO та студія Warner Bros. розпочали виробництво серіалу по Гаррі Поттеру. Обіцяють максимальну наближеність до текстів та уважність до деталей. Втім, із кастингом вже не дуже задалося, особливо критикують вибір актора на роль професора зіллєваріння Северуса Снейпа.

Але зараз не про нього, адже шоураннери не лише розкрили головну інтригу, назвавши імена акторів, що втілять у серіалі нову версію золотого ґрифіндорського тріо, а й показали виконавця ролі Гаррі – Домініка Маклафліна – в образі.

На перших фото видно, що він має скуйовджене волосся, круглі окуляри, шрам і – зелені очі! Порівняймо два знімки, між якими розділяють 25 років.

– Він – просто чудовий Гаррі. Будь ласка, захистіть його від інтернет-тролів, – пишуть користувачі.

У мережі також зʼявилися фото Домініка з тієї сцени, коли він з Дурслями рушає до Лондонського зоопарку. Світлини зайвий раз переконують у тому, що вибір актора на роль Гаррі Поттера був вдалим.

Проте доволі велика частина поттероманів від початку нещадно критикує саму ідею з перезніманням, побоюючись, що творча команда все зіпсує.

Інша – дає шанс новій адаптації, а з нею і новому втіленню Гаррі Поттера. Адже хлопчик, що вижив, продовжує жити у магічному світі, до якого щороку долучаються нові й нові шанувальники. І, зрештою, кожне покоління заслуговує на свого Гаррі.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.