Кацурін відкриває ресторан, де отруїлося понад 100 гостей: заклад освятив священник

Ресторан Китайський привіт у Львові, де в липні отруїлися 119 відвідувачів, відновлює роботу у вівторок, 5 серпня. Про це повідомив власник закладу, ресторатор Міша Кацурін.

Китайський привіт у Львові працюватиме знову

Після неприємного інциденту з меню прибрали сінгапурський чизкейк, що став причиною отруєння. Крім того, в ресторані перезавантажили систему безпеки.

У Китайському привіті більше не використовують сирі яйця – натомість впроваджено пастеризовані яєчні суміші, запевнив Кацурін.

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– Ми імплементували на нашій кухні ISO22000 – світову систему харчової безпеки, яка працює в міжнародних фудмережах, авіаційних кейтерингах та виробництвах. Її мета – усунення харчових небезпек на будь-якому етапі створення страви, – заявив ресторатор.

У відеотурі закладом Міша Кацурін показав, що тут встановлено ультрафіолетовий знезаражувач води, бактерицидні опромінювачі в приміщеннях, введено контроль температур, обов’язкову дезінфекцію робочих поверхонь, зоноване зберігання продуктів.

Усі працівники проходять медогляди двічі на рік із розширеним переліком аналізів. Кухарі – додатково щомісячні лабораторні змиви з рук і поверхонь.

Новий старт ресторану Кацурін символічно доповнив освяченням кухні, запросивши для цього отця Михайла.

– Бо стандарти стандартами, а без благословення діла не буде, – додав підприємець.

Що сталося в Китайському привіті

Нагадаємо, масове отруєння у ресторані Кацуріна сталося 14–15 липня. До слова, він і сам опинився під крапельницею з тим же діагнозом. Усі постраждалі їли сінгапурський чизкейк, який містив крем із сирих яєць.

Утім, за результатами лабораторної перевірки, продукти виявилися чистими, проте у двох кухарів підтвердили сальмонельоз. Обидва вони також їли чизкейк. Кондитери, які готували десерт, залишилися здоровими. Ресторатор припускає, що зараження могло статися через інший лоток із яйцями.

Кацурін також визнав, що частина персоналу не мала медичних книжок. За його словами, ці працівники не були залучені до приготування страв. При цьому ресторатор пообіцяв змінити підхід до питання медоглядів.

Фото: Міша Кацурін

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