Не Богдан Шелудяк: оголосили нового ведучого шоу Хто зверху

Новим ведучим розважального шоу Хто зверху? на Новому каналі став співак Володимир Дантес.

Саме він очолить чоловічу команду замість блогера Богдана Шелудяка (Буше). Капітаном жіночої команди залишається Леся Нікітюк.

Дантес став новим ведучим Хто зверху?

Артист зізнався, що для нього “справжній кайф і щастя” – стати частиною цього легендарного проєкту.

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– У мене навіть кастингу не було. Просто зателефонували та сказали, що єдиний, з ким Леся Нікітюк хоче вести цю програму, – це я. Коли таке чуєш, не погодитися просто неможливо. Я давно працюю на Новому, тому вже був знайомий з командою проєкту. І з нетерпінням чекаю на старт зйомок! До речі, кожного сезону Хто зверху? дивує чимось новим, але такого оновлення, як я, проєкт ще не бачив! Буде круто! – запевнив Дантес.

Варто зазначити, що два сезони поспіль ведучим Хто зверху? був Богдан Шелудяк. Однак нині блогер вирішив зосередитися на бізнесі, який пов’язаний з криптовалютою.

– Робота забирає багато часу та сил. Підготовка до зйомок і знімальний процес телевізійного шоу потребує не меншого ресурсу. Тому мені довелося обирати, і це був дуже складний вибір. Я змушений залишити Хто зверху?, але моє серце спокійне, адже передаю лідерство в чоловічій команді та Лесю Нікітюк у надійні руки, – сказав Шелудяк.

А ось Леся Нікітюк, яка нещодавно стала мамою, з новими силами готова повернутися до зйомок улюбленого шоу.

Ведуча переконана, що її дует із Дантесом стане для глядачів справжнім відкриттям. До слова, Нікітюк очолює жіночу команду в шоу Хто зверху? з 2018 року.

– Володя – артистичний, епатажний і дуже модний зараз! Думаю, що вайб нашого шоу за його участі точно зміниться. Вова не радився зі мною щодо своєї поведінки в ролі капітана чоловічої команди. І я б на його місці теж цього не робила (сміється). У нього чудовий образ, він знає, що робити. Впевнена, що у нас будуть феєричні батли! Та що багато розповідати – побачите все восени на Новому каналі! – додала Леся.

Джерело : Новий канал

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