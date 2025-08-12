Процес запущено: Січкар про відновлення будинку після атаки РФ

Книжкова продюсерка та ексрестораторка Маргарита Січкар розповіла про відновлення свого будинку в Гостомелі, який постраждав внаслідок влучання російського дрона у ніч проти 8 серпня.

Січкар про зруйнований будинок

Маргарита пригадала, як вночі разом з мамою і молодшою донькою прокинулася від страшного вибуху.

– Донька вибігла з кімнати й почала кричати. Мама побігла у підвал. Ми одяглися. Мама вийшла, у неї піднявся тиск, – розповіла книжкова продюсерка.

Зараз дивляться

Вибухова хвиля була настільки потужною, що вибила двері підвалу, до якого Січкар та її рідні встигли сховатися. Подвір’я продюсерки перетворилося на руїни: уламки Шахеда розлетілися, знесло дерева, у будинку пошкодило дах, вибило вікна й двері, також постраждав автомобіль.

Щодо відновлення оселі, то на місце прибули представники військової адміністрації та спеціальна комісія, які зафіксували збитки та розпочали оформлення компенсації. Також допомогу продюсерці пообіцяли місцева влада та небайдужі люди.

– Приїхали самі робітники військової адміністрації, зробили акти. Комісія є, процес, який компенсує держава. Є кошти міської адміністрації, плюс громада – мені тут же написали з бізнес-спільноти, що вони готові підтримувати й допомогти відновити, – поділилася Січкар.

Нагадаємо, що після атаки Маргарита Січкар у сльозах записала відео, в якому розповіла про наслідки прильоту російського дрона. Продюсерка також показала мотор Шахеда, що лежав на місці вибуху, та зізналася, що самотужки гасила вогонь.

Фото: Маргарита Січкар

Джерело: Сніданок з 1+1

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.