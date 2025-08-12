Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Виплати до Дня Незалежності пенсіонерам: хто і скільки отримає у 2025 році
Трамп обмовився, що поїде до Росії на зустріч із Путіним
Через два місяці після пологів: Леся Нікітюк приголомшила мережу своїм образом
Дружина Павліка розчулила успіхами сина: він вперше заговорив
Класичний службовий роман: Фроляк пригадала, як познайомилася з чоловіком
Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя
3 хв.

Процес запущено: Січкар про відновлення будинку після атаки РФ

Маргарита Січкар

Книжкова продюсерка та ексрестораторка Маргарита Січкар розповіла про відновлення свого будинку в Гостомелі, який постраждав внаслідок влучання російського дрона у ніч проти 8 серпня.

Січкар про зруйнований будинок

Маргарита пригадала, як вночі разом з мамою і молодшою донькою прокинулася від страшного вибуху.

– Донька вибігла з кімнати й почала кричати. Мама побігла у підвал. Ми одяглися. Мама вийшла, у неї піднявся тиск, – розповіла книжкова продюсерка.

Зараз дивляться

Вибухова хвиля була настільки потужною, що вибила двері підвалу, до якого Січкар та її рідні встигли сховатися. Подвір’я продюсерки перетворилося на руїни: уламки Шахеда розлетілися, знесло дерева, у будинку пошкодило дах, вибило вікна й двері, також постраждав автомобіль.

Щодо відновлення оселі, то на місце прибули представники військової адміністрації та спеціальна комісія, які зафіксували збитки та розпочали оформлення компенсації. Також допомогу продюсерці пообіцяли місцева влада та небайдужі люди.

– Приїхали самі робітники військової адміністрації, зробили акти. Комісія є, процес, який компенсує держава. Є кошти міської адміністрації, плюс громада – мені тут же написали з бізнес-спільноти, що вони готові підтримувати й допомогти відновити, – поділилася Січкар.

Нагадаємо, що після атаки Маргарита Січкар у сльозах записала відео, в якому розповіла про наслідки прильоту російського дрона. Продюсерка також показала мотор Шахеда, що лежав на місці вибуху, та зізналася, що самотужки гасила вогонь.

Читайте також
Олена Тополя не стримала сліз, згадуючи про рідних в окупації
Олена Тополя про рідних в окупації

Фото: Маргарита Січкар

Джерело: Сніданок з 1+1

Пов'язані теми:

атака дронамиВійна в УкраїніКиївська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь