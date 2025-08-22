Новий етап: зірка Дивних див Міллі Боббі Браун та її чоловік стали батьками

Британська акторка, зірка серіалу Дивні дива Міллі Боббі Браун та її чоловік Джейк Бон Джові вперше стали батьками. Подружжя удочерило дівчинку.

Боббі Браун та її чоловік усиновили дитину

Радісною новиною пара поділилася в Instagram у четвер, 21 серпня.

– Цього літа ми прийняли в нашу сім’ю милу дівчинку через усиновлення. Ми надзвичайно раді розпочати цей прекрасний новий етап батьківства в спокої та приватності. І тепер нас стало троє, – йдеться у повідомленні.

У березні цього року в подкасті Smartless 21-річна акторка зізнавалася, що дуже хоче стати мамою і мріє про велику родину, адже вони з Бон Джові росли у багатодітних сім’ях. Міллі наголосила, що для неї народження дитини не відрізняється від усиновлення.

Зараз дивляться

Міллі Боббі Браун і Джейк Бон Джові познайомилися в Instagram. Вони були друзями деякий час, перш ніж почали зустрічатися.

Чутки про їхні стосунки почали ширитися у червні 2021 року після того, як син музиканта Джона Бон Джові опублікував селфі з акторкою. Пара таємно одружилася у травні 2024 року в Італії.

Зазначимо, що Боббі Браун найбільш відома за роллю Одинадцяти (Од) у серіалі Дивні дива, п’ятий сезон якого вийде на Netflix вже восени.

Джерело : People

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.