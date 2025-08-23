Оскар-2026: на номінацію від України претендують вісім фільмів
Україна оголосила фільми, які претендуватимуть на участь у відборі на 98-му церемонію Американської кіноакадемії Оскар у категорії Найкращий міжнародний повнометражний фільм.
Про це повідомляється на сторінці Українського оскарівського комітету у соцмережі Facebook.
Оскар-2026: які фільми можуть поїхати від України
Всього було отримано вісім заявок від продюсерів на участь фільмів у відборі на кінопремію Оскар.
Зазначається, що заявки перевірять на відповідність вимогам, після чого їх розгляне комітет.
Серед претендентів на номінацію від України документальні та художні фільми:
- 2000 метрів до Андріївки, реж. Мстислав Чернов;
- Буча, реж. Станіслав Тіунов;
- Дівія, реж. Дмитро Грешко;
- Обережно! Життя триває, реж. Антон Штука;
- Одного літа в Україні, реж. Володимир Тихий;
- Підйомна сила, реж. Олександр Стратієнко;
- Степне, реж. Марина Врода;
- Стрічка часу, реж. Катерина Горностай.
Вибір української заявки на кінопремію Оскар, відбудеться 28 серпня 2025 року.
Шортліст із 15 фільмів у категорії Найкращий міжнародний повнометражний фільм Академія має оголосили 16 грудня 2025 року. П’ять головних номінантів стануть відомі 22 січня 2026-го.
Церемонія вручення 98-ї премії кінопремії Оскар відбудеться 15 березня 2026 року.
Нагадаємо, у 2024-му Мстислав Чернов став лауреатом кінопремії Оскар у категорії Найкращий документальний фільм за стрічку 20 днів у Маріуполі.