Оскар-2026: на номінацію від України претендують вісім фільмів

Оскар-2026: які фільми можуть поїхати від України

Всього було отримано вісім заявок від продюсерів на участь фільмів у відборі на кінопремію Оскар.

Зазначається, що заявки перевірять на відповідність вимогам, після чого їх розгляне комітет.

Серед претендентів на номінацію від України документальні та художні фільми:

2000 метрів до Андріївки

Буча, реж. Станіслав Тіунов;

Дівія, реж. Дмитро Грешко;

Обережно! Життя триває, реж. Антон Штука;

Одного літа в Україні, реж. Володимир Тихий;

Підйомна сила, реж. Олександр Стратієнко;

Степне, реж. Марина Врода;

Стрічка часу, реж. Катерина Горностай.

Вибір української заявки на кінопремію Оскар, відбудеться 28 серпня 2025 року.

Шортліст із 15 фільмів у категорії Найкращий міжнародний повнометражний фільм Академія має оголосили 16 грудня 2025 року. П’ять головних номінантів стануть відомі 22 січня 2026-го.

Церемонія вручення 98-ї премії кінопремії Оскар відбудеться 15 березня 2026 року.

Нагадаємо, у 2024-му Мстислав Чернов став лауреатом кінопремії Оскар у категорії Найкращий документальний фільм за стрічку 20 днів у Маріуполі.

