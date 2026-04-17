Національна поліція України посилює заходи безпеки та переводить підрозділи на посилений режим служби з 17 квітня у зв’язку з поминальними днями та підвищеними безпековими ризиками.

Про це в ефірі телемарафону вранці 17 квітня повідомив начальник департаменту превентивної діяльності Національної поліції України Анатолій Серединський.

Посилені заходи безпеки з 17 квітня: що відомо

Анатолій Серединський наголосив, що традиційно через тиждень після Великодня громадяни України масово відвідують кладовища, що потребує додаткових заходів безпеки та присутності правоохоронців на таких об’єктах, а також на автошляхах.

За його словами, посилення режиму також пов’язане з ризиками, зокрема загрозою виявлення вибухонебезпечних предметів та мінною небезпекою.

Він додав, що близько тисячі кладовищ залишаються закритими для відвідування через безпекову ситуацію. Це стосується прифронтових регіонів Херсонської, Чернігівської, Донецької, Запорізької та Луганської областей.

У поліції закликають громадян дотримуватися встановлених обмежень і не відвідувати заборонені території.

— Це небезпечно через ракетні обстріли, активність FPV-дронів, мінну загрозу, яка там може існувати, – зазначив Серединський.

Як діяти у разі повітряної загрози

У Нацполіції рекомендують у разі повітряної тривоги насамперед обирати місцевість із природним рельєфом, який дозволяє максимально знизити ризики ураження та перебувати ближче до землі.

У разі виявлення будь-якого підозрілого предмета не можна до нього підходити або торкатися його. Необхідно негайно повідомити Національну поліцію для подальшої перевірки фахівцями.

Також зазначається, що подібні випадки на кладовищах фіксуються неодноразово, тому діють відповідні обмеження щодо відвідування окремих територій.

Нагадаємо, напередодні Великодня у Нацполіції повідомляли про посилений режим роботи на період Великодніх свят.

Тоді зазначалося, що за потреби можуть запроваджуватися превентивні заходи, зокрема вибіркові поверхневі перевірки виключно для запобігання провокаціям і гарантування безпеки громадян.

