Відень готується прийняти 70-й ювілейний пісенний конкурс Євробачення. Минулого тижня оголосили, що саме столиця Австрії перемогла Інсбрук у боротьбі за право провести шоу.

Поряд зі сценою у Wiener Stadthalle головним майданчиком стане Ратушна площа. Тут облаштують Eurovision Village, який працюватиме з 10 до 17 травня, повідомив суспільний мовник ORF.

Містечко для фанів Євробачення 2026

EuroVillage відкриють просто на площі перед ратушею. Вхід буде безплатним, щодня з 11:00 до 24:00.

На великих екранах транслюватимуть півфінали, що відбудуться 12 і 14 травня, та фінал, запланований на 16 травня. Окрім цього, відвідувачі зможуть побачити концерти, диджейські сети та світлові шоу.

Офіційний старт конкурсу розпочнеться з церемонії у ратуші. Одним із найочікуваніших моментів стане Turquoise Carpet – бірюзовий хідник, яким пройдуться представники та делегації усіх країн-учасниць. Килим викладуть півколом через площу.

Організатори обіцяють використати напрацювання 2015 року, коли Відень вже вдруге був господарем Євробачення. Найбільший акцент роблять на безпеці, щоб тиждень конкурсу пройшов спокійно.

Очікування від Євробачення 2026

За підрахунками інституту EcoAustria, наступного травня кількість туристів у Відні зросте, адже на шоу має приїхати майже 90 тис. єврофанів. Вони витратять у місті приблизно €21 млн.

Загальний економічний ефект оцінюють у більше ніж €52 млн, а також прогнозують створення близько 550 нових робочих місць.

Додатково очікується, що реклама принесе конкурсу ще €730 млн.

