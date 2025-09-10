Телеканал СТБ оголосив дату прем’єри романтичного реаліті Холостяк 14, головним героєм якого став актор Тарас Цимбалюк.

Коли вийде Холостяк 14 із Цимбалюком

Перший випуск 14 сезону Холостяка глядачі зможуть побачити 17 жовтня о 19:00. Нові епізоди виходитимуть щоп’ятниці на телеканалі СТБ.

– Найромантичніша прем’єра осені! Відчуй кохання, немов у кіно: із шаленими вчинками, жагою та пристрастю. 17 жовтня о 19:00 на СТБ! – йдеться у повідомленні.

Телеканал СТБ опублікував ролик, у якому Тарас Цимбалюк постає як герой відомих фільмів. У кінці актор відтворює знамениту сцену з келихом із Великого Гетсбі.

Творці Холостяка обіцяють, що цього сезону глядачі побачать історію щирого та справжнього кохання, немов у кіно.

У коментарях користувачі мережі зазначають, що з нетерпінням чекають на прем’єру романтичного проєкту.

Нагадаємо, що зйомки Холостяка 14 завершилися минулого місяця. У знімальному процесі взяли участь й рідні Тараса Цимбалюка. Актор знайомив учасниць шоу з батьками і старшою сестрою.

