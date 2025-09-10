Когда выйдет Холостяк 14 с Тарасом Цымбалюком: дата премьеры
Телеканал СТБ объявил дату премьеры романтического реалити Холостяк 14, главным героем которого стал актер Тарас Цымбалюк.
Когда выйдет Холостяк 14 с Цымбалюком
Первый выпуск 14 сезона Холостяка зрители смогут увидеть 17 октября в 19:00. Новые эпизоды будут выходить каждую пятницу на телеканале СТБ.
— Самая романтичная премьера осени! Почувствуй любовь, как в кино: с безумными поступками, жаждой и страстью. 17 октября в 19:00 на СТБ! — говорится в сообщении.
Телеканал СТБ опубликовал ролик, в котором Тарас Цымбалюк предстает как герой известных фильмов. В конце актер воспроизводит знаменитую сцену с бокалом из Великого Гэтсби.
Создатели Холостяка обещают, что в этом сезоне зрители увидят историю искренней и настоящей любви, словно в кино.
В комментариях пользователи сети отмечают, что с нетерпением ждут премьеру романтического проекта.
Напомним, что съемки Холостяка 14 завершились в прошлом месяце. В съемочном процессе приняли участие и родные Тараса Цымбалюка. Актер знакомил участниц шоу с родителями и старшей сестрой.