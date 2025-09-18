Лідер гурту Друга Ріка Валерій Харчишин уперше підтвердив чутки про роман з телеведучою Яніною Соколовою. Певний період пара була у стосунках, однак зрештою їхні шляхи розійшлися.

Харчишин про стосунки із Соколовою

Музикант не любить ділитися подробицями особистого життя, однак цього разу він вирішив зробити заяву, аби уникнути маніпуляцій та запобігти розповсюдженню недостовірної інформації.

– Це вимушений “камінґ-аут”. Ми свідомо публічно не оголошували про стосунки з Яніною Соколовою — у кожного були власні справи, а особисте життя не потребувало медійності. Але мовчанка породжує плітки, і зрештою це почало заважати професійній діяльності, – написав лідер Другої Ріки.

Валерій зізнався, що певний період свого життя дійсно зустрічався з Яніною. Пара свідомо не оголошувала про стосунки. А зараз, за словами Харчишина, вони вже не разом.

– Так, певний період свого життя я був у стосунках із Яніною Соколовою. Наразі ці стосунки завершені. Не хотілось в такий спосіб оголошувати про стосунки, тим більше про їхнє припинення. Саме тому натякав про відвертість у своїх текстах, зокрема про пісню Залишаю дім гурту Друга Ріка, який особисто вважаю фінальним акордом цієї історії, – поділився музикант.

Нагадаємо, що Валерій Харчишин був двічі одружений. Від першої дружини у нього є син Дмитро, який нині боронить Україну в лавах ЗСУ.

З другою обраницею Юлією артист був одружений протягом 13 років. Про розрив стосунків Харчишин повідомив у травні 2022 року, однак зазначив, що розійшлися вони ще до початку повномасштабного вторгнення. В експодружжя є двоє спільних синів.

Яніна Соколова у 2010 році одружилася з банкіром Володимиром Литвином. Народила синів Миколу і Мирона. В інтерв’ю 2021 року телеведуча згадала Володимира як колишнього чоловіка.

Фото: Валерій Харчишин, Яніна Соколова

