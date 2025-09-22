Украинский режиссер Денис Тарасов во время церемонии Национальной кинопремии Золотая дзиґа поделился своими наблюдениями о том, кто сегодня считается самыми дорогими актерами в украинском кинематографе.

Кто из актеров в Украине зарабатывает больше всего

В комментарии для программы Ранок у великому місті Тарасов назвал несколько имен, которые часто можно увидеть в титрах ко многим фильмам. Именно эти актеры, по словам режиссера, просят самые большие гонорары за съемки.

– Мне кажется, что, наверное, Стас Боклан – один из самых дорогих актеров. Довженко Слава, наверное, один из самых дорогих актеров. Наверное, актеры, которые сейчас получают Дзиґу. Мишина Ксюша, я думаю, что у нее хорошие гонорары, Наташа Денисенко – перечислил режиссер.

Упомянутый Денисом Тарасовым Вячеслав Довженко не стал раскрывать суммы своих гонораров, отметив, что это “секрет”. Вместе с тем звезда признался, что его заработки не такие значительные, как хотелось бы.

Сейчас смотрят

– Если бы столько, сколько хотелось, я бы снимался значительно меньше, чем я снимаюсь. Я уже давно говорю, давайте поднимать вопрос не о том, сколько получает артист и каков его гонорар, а получает ли у нас хоть один артист роялти. У нас ни один актер роялти не получает, – подчеркнул Довженко.

Речь идет о практике, присущей мировой киноиндустрии, когда актеры получают регулярные выплаты за повторные показы фильмов и сериалов. В Украине же, как отметил Довженко, такая практика отсутствует, и даже самые известные артисты лишены этой формы вознаграждения.

Источник : Утро в большом городе

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.