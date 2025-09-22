Принц Гаррі, після відходу від виконання королівських обов’язків, не зможе повернутися до них у частковому форматі.

Чутки про те, що він міг би розділити навантаження зі своїм старшим братом, принцом Вільямом, представники корони назвали безпідставними.

Принц Гаррі та королівські обовʼязки

Після нещодавньої зустрічі Гаррі із вінценосним батьком, у британських медіа заговорили про “потепління” у стосунках і перший крок до повернення герцога Сассекського в королівське коло. Також повідомлялося, що він планує приїжджати до Британії кілька разів на рік і навіть долучатися до публічних заходів разом із монархом.

У палаці ці розмови сприйняли з іронією. Один із придворних відпустив коментар про те, що “хтось явно сплутав чай із тістечком із Версальським договором”. Джерела у Букінгемському палаці також попередили, що подібні заяви з боку команди Гаррі підривають довіру й лише шкодять процесу примирення.

Інсайдери наголошують, що сила монархії сьогодні – у партнерстві короля Чарльза та принца Вільяма. Прикладом називають нещодавній державний візит президента США Дональда Трампа, коли король, королева та подружжя Уельських брали участь у низці спільних заходів. Це розцінили як дипломатичну перемогу й демонстрацію “м’якої сили” Британії.

– Король – людина, яка вміє прощати, але він абсолютно чітко дотримується рішення покійної королеви Єлизавети: у родині не може бути “напівофіційних” членів», – резюмували у палаці.

Попри чутки, інші наближені до принца Гаррі джерела стверджують, що він не має планів повертатися до роботи на королівську родину.

Представник герцога Сассекського заявив, що “питання давно закрите” і герцог “щасливий жити в Каліфорнії”, відвідуючи Британію лише для благодійності.

– Фокус має бути на його батькові, – додав інсайдер, натякаючи на бажання Гаррі проводити більше часу з Чарльзом під час лікування раку у монарха.

