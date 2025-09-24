Римма Зюбіна відповіла, скільки грошей їй потрібно для комфортного життя в Києві, а також здивувала розміром зарплатні, яку отримує в театрі.

Римма Зюбіна про витрати і зарплату в театрі

Акторка зізналася, що не має стабільної щомісячної зарплати, а витрачати може дуже мало коштів.

– Я взагалі можу жити на 500 грн на місяць. Для кожної людини слово “комфортне” – воно є абсолютно різним. У мене немає стабільної зарплатні, – сказала Римма у коментарі блогерці Ангеліні Пичик.

За словами Зюбіної, у театрі вона отримує трохи більше ніж 10 тис. грн. І при цьому їй часто доводиться їздити на роботу до Львова за свій рахунок. Також серед основних витрат акторки – волонтерство і медичні потреби.

– Якщо у мене є зйомки, то це зовсім інші гроші. Ніколи в театрі ніхто не заробляв. Ніколи людина, яка йде в акторську професію, не ставила собі у пріоритетах заробіток. Я не за те, що художник має бути голодним, але це зовсім не те, заради чого туди йдуть, – зазначила Зюбіна.

Нещодавно про витрати розповідала Наталія Могилевська. Співачка зізналася, що на базові потреби їй потрібно близько 30-40 тис. грн на місяць, однак на бізнес йде значно більше коштів.

