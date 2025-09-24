Платили по 2 грн в день: Цимбалюк пригадав, як заробив свої перші гроші
Актор та головний герой романтичного реаліті Холостяк 14 Тарас Цимбалюк поділився архівними фото та розповів, як заробив свої перші гроші.
Цимбалюк згадав підлітковий вік
На особистій сторінці в Instagram актор опублікував фото, зроблені у підлітковому віці. На одному з кадрів Тарас позує з рідною сестрою Ольгою, яка старша за нього на вісім років.
Цимбалюк зізнався, що у підлітковому віці постійно намагався знайти своє призначення. Він ходив на футбол, бокс, танці, полюбляв грати у комп’ютерні ігри. А свої перші гроші Тарас заробив на будівництві – брат платив йому 2 грн в день.
– У вільний час сидів у комп’ютерному клубі й мріяв мати вдома власний комп’ютер. Дуже хотів заробити гроші на нього сам. Пам’ятаю, як брат брав мене на будівництво й платив по 2 грн в день – тоді це були мої перші гроші. Добре, що поряд була й старша сестра, яка завжди вірила в мене, – пригадав головний герой Холостяка 14.
Нині Тарас розуміє, що різні заняття та спроби пошуку себе були важливими. Завдяки цьому він не боявся братися за щось нове.
– І саме це привело мене в акторство – професію, де можна прожити сотні різних життів, – додав Цимбалюк.
Нагадаємо, що вже скоро на екрани вийде Холостяк 14 з Тарасом Цимбалюком. Творці реаліті обіцяють, що цього сезону глядачі побачать історію щирого та справжнього кохання, немов у кіно.