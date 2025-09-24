Актор та головний герой романтичного реаліті Холостяк 14 Тарас Цимбалюк поділився архівними фото та розповів, як заробив свої перші гроші.

Цимбалюк згадав підлітковий вік

На особистій сторінці в Instagram актор опублікував фото, зроблені у підлітковому віці. На одному з кадрів Тарас позує з рідною сестрою Ольгою, яка старша за нього на вісім років.

Цимбалюк зізнався, що у підлітковому віці постійно намагався знайти своє призначення. Він ходив на футбол, бокс, танці, полюбляв грати у комп’ютерні ігри. А свої перші гроші Тарас заробив на будівництві – брат платив йому 2 грн в день.

– У вільний час сидів у комп’ютерному клубі й мріяв мати вдома власний комп’ютер. Дуже хотів заробити гроші на нього сам. Пам’ятаю, як брат брав мене на будівництво й платив по 2 грн в день – тоді це були мої перші гроші. Добре, що поряд була й старша сестра, яка завжди вірила в мене, – пригадав головний герой Холостяка 14.

Нині Тарас розуміє, що різні заняття та спроби пошуку себе були важливими. Завдяки цьому він не боявся братися за щось нове.

– І саме це привело мене в акторство – професію, де можна прожити сотні різних життів, – додав Цимбалюк.

Нагадаємо, що вже скоро на екрани вийде Холостяк 14 з Тарасом Цимбалюком. Творці реаліті обіцяють, що цього сезону глядачі побачать історію щирого та справжнього кохання, немов у кіно.

