Ветеран війни, головний герой романтичного реаліті Холостяк 13 Олександр Будько, більш відомий як Терен, висловився про особисте життя та зізнався, чи закоханий зараз.

Терен про стосунки після Холостяка

За словами Олександра, нині він проживає досить складний період, хоч і не показує цього назагал. Ветеран не вдавався у подробиці свого стану, однак зазначив, що наразі не закоханий.

– Напевно, ні, я не закоханий. Зараз такий період у житті складний. Особистих невизначеностей, особистого шляху. Зараз важко взагалі емоційно. Я можу якось це не показувати в соцмережах чи в особистому спілкуванні. Я взагалі досить стриманий насправді. Може, ця стриманість інколи грає для мене не добру роль, – сказав Терен.

Нагадаємо, що у фіналі Холостяка 13 Олександр обрав волонтерку та бізнесвумен Інну Бєлєнь із Харкова. Через місяць після виходу проєкту в ефір пара оголосила про розрив.

Терен зізнався, що не підтримує спілкування із Бєлєнь. Як відомо, Інна наразі перебуває у нових стосунках.

Вже цієї осені на екрани вийде Холостяк 14, головним героєм якого став актор Тарас Цимбалюк. Творці шоу обіцяють, що цього сезону глядачі побачать історію щирого та справжнього кохання, немов у кіно.

Джерело : Аліна Доротюк

