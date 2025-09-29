Стало відомо, хто побореться за право представляти Україну на Дитячому Євробаченні 2025. Імена фіналістів оголосили у п’ятому випуску реаліті-шоу Щоденники Дитячого Євробачення.

Нацвідбір на Дитяче Євробачення 2025 – список фіналістів

В неділю, 12 жовтня, глядачі дізнаються, хто поїде на міжнародний конкурс до Грузії від України. Обирати будуть серед шістьох фіналістів.

Софія Нерсесян, 10 років (Київ);

Ангеліна Глогусь, 13 років (Тернопіль);

Лікерія Чирва, 9 років (Київ);

Ольга Нестерко, 10 років (Львівщина);

Всеволод Скрима, 13 років (Запоріжжя);

дует Злата Іванів (11 років, Одеса) та Владислав Васицький (12 років, Київ).

У Зірковій школі також виборола місце у фіналі Марія Свіязова, але через сімейні обставини вона не продовжить участь у конкурсі.

Як відбуватиметься фінал Нацвідбору

Переможця обиратимуть традиційно – шляхом балів від глядачів та суддів. До складу журі увійшли співак і автор пісень Vlad Darwin, генеральна продюсерка музичних телеканалів М1 та М2 Натела Чхартішвілі-Зацаринна, а також співачка Мішель Андраде.

Нацвідбір на Дитяче Євробачення 2025 став рекордним за кількістю охочих – організатори отримали понад 510 заявок. До лонгліста увійшли 16 конкурсантів, з яких у фінал відібрали шістьох.

Міжнародний фінал Дитячого Євробачення відбудеться 13 грудня у столиці Грузії — Тбілісі.

