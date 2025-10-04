Американський репер Шон Комбс (P.Diddy) засуджений до чотирьох років та двох місяців тюремного ув’язнення, після того, як влітку його визнали винним у федеральних звинуваченнях, пов’язаних з проституцією.

Рішення оголосив суддя Нью-Йорка Арун Субраманіан, передає Associated Press.

P.Diddy оголосили вирок

Суд виніс вирок у справі репера після того, як у липні присяжні виправдали 55-річного музичного магната за найсерйознішими звинуваченнями проти нього – змова з метою вимагання та торгівля людьми з метою сексуальної експлуатації.

Проте його визнали винним за двома пунктами звинувачення. P.Diddy засуджено за законом Манна, який забороняє перевозити людей через кордони штатів з метою проституції або інших незаконних сексуальних дій.

Інше обвинувачення пов’язане з двома колишніми подругами: співачкою R&B Кеті та жінкою, яка давала свідчення під псевдонімом Джейн. Зазначається, що він протягом кількох років змушував партнерок брати участь у сексуальних виставах, які отримали назву Freak Offs.

Комбс, який не визнав себе винним за всіма висунутими проти нього звинуваченнями, утримувався в Бруклінському міському слідчому ізоляторі з моменту його арешту у вересні 2024 року.

13 місяців, які він провів під вартою до судового засідання, зарахують до його терміну ув’язнення, тож за ґратами він проведе ще близько трьох років.

Його також оштрафували на $500 тис. Крім того, суддя призначив п’ять років перебування під наглядом після звільнення з в’язниці.

Адвокати Комбса просили призначити покарання у вигляді не більше 14 місяців тюремного ув’язнення. Прокурори вимагали 11 років, посилаючись на його історію домашнього насильства.

Під час судового розгляду було заслухано понад 30 свідків, викликаних обвинуваченням, серед яких були дві колишні подруги Комбса, кілька колишніх співробітників і помічників, персонал готелю, співробітники правоохоронних органів і публічні особи, зокрема репер Кід Каді, співачка Дон Річард та інші. Комбс не давав свідчень.

