Рэпер P.Diddy получил более 4 лет тюрьмы и $500 тыс. штрафа: детали
Американский рэпер Шон Комбс (P.Diddy) приговорен к четырем годам и двум месяцам тюремного заключения после того, как летом его признали виновным по федеральным обвинениям, связанным с проституцией.
Решение огласил судья Нью-Йорка Арун Субраманиан, передает Associated Press.
P.Diddy объявили приговор
Суд вынес приговор по делу рэпера после того, как в июле присяжные оправдали 55-летнего музыкального магната по самым серьезным обвинениям против него – сговор с целью вымогательства и торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации.
Однако его признали виновным по двум пунктам обвинения. P.Diddy осужден по закону Манна, который запрещает перевозить людей через границы штатов с целью проституции или других незаконных сексуальных действий.
Другое обвинение связано с двумя бывшими подругами: певицей R&B Кэти и женщиной, которая давала показания под псевдонимом Джейн. Отмечается, что он в течение нескольких лет заставлял партнерш участвовать в сексуальных представлениях, которые получили название Freak Offs.
Комбс, который не признал себя виновным по всем выдвинутым против него обвинениям, содержался в Бруклинском городском следственном изоляторе с момента его ареста в сентябре 2024 года.
13 месяцев, которые он провел под стражей до судебного заседания, будут зачтены в его срок заключения, поэтому за решеткой он проведет еще около трех лет.
Его также оштрафовали на $500 тыс. Кроме того, судья назначил пять лет пребывания под надзором после освобождения из тюрьмы.
Адвокаты Комбса просили назначить наказание в виде не более 14 месяцев тюремного заключения. Прокуроры требовали 11 лет, ссылаясь на его историю домашнего насилия.
В ходе судебного разбирательства было заслушано более 30 свидетелей, вызванных обвинением, среди которых были две бывшие подруги Комбса, несколько бывших сотрудников и помощников, персонал отеля, сотрудники правоохранительных органов и публичные лица, в частности рэпер Кид Кади, певица Дон Ричард и другие. Комбс не давал показаний.