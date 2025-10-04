Американский рэпер Шон Комбс (P.Diddy) приговорен к четырем годам и двум месяцам тюремного заключения после того, как летом его признали виновным по федеральным обвинениям, связанным с проституцией.

Решение огласил судья Нью-Йорка Арун Субраманиан, передает Associated Press.

P.Diddy объявили приговор

Суд вынес приговор по делу рэпера после того, как в июле присяжные оправдали 55-летнего музыкального магната по самым серьезным обвинениям против него – сговор с целью вымогательства и торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации.

Однако его признали виновным по двум пунктам обвинения. P.Diddy осужден по закону Манна, который запрещает перевозить людей через границы штатов с целью проституции или других незаконных сексуальных действий.

Другое обвинение связано с двумя бывшими подругами: певицей R&B Кэти и женщиной, которая давала показания под псевдонимом Джейн. Отмечается, что он в течение нескольких лет заставлял партнерш участвовать в сексуальных представлениях, которые получили название Freak Offs.

Комбс, который не признал себя виновным по всем выдвинутым против него обвинениям, содержался в Бруклинском городском следственном изоляторе с момента его ареста в сентябре 2024 года.

13 месяцев, которые он провел под стражей до судебного заседания, будут зачтены в его срок заключения, поэтому за решеткой он проведет еще около трех лет.

Его также оштрафовали на $500 тыс. Кроме того, судья назначил пять лет пребывания под надзором после освобождения из тюрьмы.

Адвокаты Комбса просили назначить наказание в виде не более 14 месяцев тюремного заключения. Прокуроры требовали 11 лет, ссылаясь на его историю домашнего насилия.

В ходе судебного разбирательства было заслушано более 30 свидетелей, вызванных обвинением, среди которых были две бывшие подруги Комбса, несколько бывших сотрудников и помощников, персонал отеля, сотрудники правоохранительных органов и публичные лица, в частности рэпер Кид Кади, певица Дон Ричард и другие. Комбс не давал показаний.

