Акторка Емма Вотсон, відома роллю Герміони у фільмах про Гаррі Поттера, знову опинилася в центрі уваги – цього разу не через суперечку з Джоан Роулінг, а через діамантову каблучку, що виблискувала на підмізинному пальці лівої руки.

Емма Вотсон засвітила каблучку

Під час Тижня моди в Парижі 35-річна зірка з’явилася на показі бренду Miu Miu з усмішкою та прикрасою, яка одразу привернула увагу камер. На її лівій руці блищала вінтажна каблучка з великим діамантом, що традиційно вважається символом заручин.

Вотсон охоче позувала перед фотографами, а журналісти одразу припустили, що акторка могла таємно заручитися зі своїм бойфрендом Кіраном Брауном — студентом Оксфордського університету, який здобуває ступінь доктора філософії.

Зараз дивляться

Пара познайомилася під час навчання, коли Емма працювала над своєю магістерською програмою з креативного письма. За даними британських ЗМІ, вони разом уже понад рік.

Що відомо про стосунки Емми Вотсон

Про особисте життя акторка говорить нечасто, однак минулого місяця у подкасті Джея Шетті вона розповіла про власне бачення шлюбу.

– Я вважаю суспільний тиск на жінок щодо одруження проявом насильства й жорстокості. Але я сподіваюся, що шлюб трапиться в моєму житті. Це або частина мого призначення, або ні,  – заявила Емма Вотсон.

Наразі жодних офіційних коментарів з боку представників зірки чи її коханого поки не пролунало. Речник акторки відмовився відповідати на питання журналістів про можливі заручини.

Читайте також
Тейлор Свіфт оголосила про заручини із зіркою американського футболу
Співачка Тейлор Свіфт вперше заручилася з Тревісом Келсі

Джерело: Daily Mail

Пов'язані теми:

Емма Вотсон
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.