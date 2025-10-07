Емма Вотсон засвітила діамантову каблучку: у ЗМІ заговорили про заручини
Акторка Емма Вотсон, відома роллю Герміони у фільмах про Гаррі Поттера, знову опинилася в центрі уваги – цього разу не через суперечку з Джоан Роулінг, а через діамантову каблучку, що виблискувала на підмізинному пальці лівої руки.
Емма Вотсон засвітила каблучку
Під час Тижня моди в Парижі 35-річна зірка з’явилася на показі бренду Miu Miu з усмішкою та прикрасою, яка одразу привернула увагу камер. На її лівій руці блищала вінтажна каблучка з великим діамантом, що традиційно вважається символом заручин.
Вотсон охоче позувала перед фотографами, а журналісти одразу припустили, що акторка могла таємно заручитися зі своїм бойфрендом Кіраном Брауном — студентом Оксфордського університету, який здобуває ступінь доктора філософії.
Пара познайомилася під час навчання, коли Емма працювала над своєю магістерською програмою з креативного письма. За даними британських ЗМІ, вони разом уже понад рік.
Що відомо про стосунки Емми Вотсон
Про особисте життя акторка говорить нечасто, однак минулого місяця у подкасті Джея Шетті вона розповіла про власне бачення шлюбу.
– Я вважаю суспільний тиск на жінок щодо одруження проявом насильства й жорстокості. Але я сподіваюся, що шлюб трапиться в моєму житті. Це або частина мого призначення, або ні, – заявила Емма Вотсон.
Наразі жодних офіційних коментарів з боку представників зірки чи її коханого поки не пролунало. Речник акторки відмовився відповідати на питання журналістів про можливі заручини.